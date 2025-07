Andrea Ustero hace historia en Burdeos junto a Sofi Araújo: título y récord

Andrea Ustero nunca olvidará el 6 de julio de 2025. Será el día que se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar un título de Premier Padel y lo hizo junto a toda una veterana como es Sofi Araújo, quienes levantaron su primera corona del circuito juntas después de superar a unas admirables Bea Caldera y Carmen Goenaga, que ofrecieron su carta de presentación en una final vibrante.

Era la primera final de Premier Padel para ambas parejas, lo que se traduce en nervios, ilusión, ganas, expectativas, pero también presión, tensión y precipitación para cerrar lo antes posible ventajas, puntos decisivos, y una final. No faltaba ningún ingrediente para que la final femenina del P2 de Burdeos entre Andrea Ustero y Sofi Araújo frente a Carmen Goenaga y Bea Caldera fuera disputada, luchada, igualada y a la postre emocionante.

Araújo y Ustero, pareja cuatro del torneo de la ciudad francesa, habían ganado el único enfrentamiento entre ellas en los octavos de final del P2 de Asunción por un igualado 7-5 y 7-6. Lógicamente llegaban como favoritas a la final no solo por ello sino porque el ranking así lo decía y porque llegaban a la final con un pádel más que sólido sin haber cedido un solo set en todo el torneo.

Por el otro lado, Caldera y Goenaga entraban en la historia de Premier Padel en ser la primera pareja en disputar una final femenina fuera del top 10. También llegaban al último partido del torneo sin haber cedido ni un solo set y mostrando un sorprendente rendimiento en la pista desde el primer día. Hasta llegar a Burdeos jamás habían superado unos cuartos de final así que la ilusión era un motor añadido a su talento.

La primera manga se la llevaron Araújo y Ustero por 7-5 después de una gran batalla en el 20x10 donde la experiencia de la portuguesa fue determinante ante un inicio más dubitativo de sus rivales, lógico debutando en una final. Las de Pablo Aymá rompieron el servicio en el sexto juego, pero Goenaga y Caldera recuperaron el servicio inmediatamente. Fue necesario dar un plus más para conseguir una nueva rotura in extremis y ganar la primera manga.

Reacción de Bea y Carmen

Lejos de amilanarse, Bea y Carmen reaccionaron como auténticas jabatas y lograban empatar el partido con un set impecable logrando romper hasta por dos veces el servicio de unas Ustero y Araújo más erráticas, algo que sus rivales supieron aprovechar a la perfección. Con el 7-5 y 2-6 empezaba un partido nuevo en la central del Patinoire Mériadieck de Burdeos.

"¡Veinte minutos a muerte, vamos a quererlo, vamos con todo!", le decía Sofi a Ustero, algo desmoralizada tras haber cometido algunos errores no forzados más de la cuenta. Con esta energía arrancaron el tercer y definitivo set y con esa energía lograban la primera rotura para ponerse 2-0. Pero Carmen y Bea, que reclamaban los ánimos del público tras empatar el partido, reaccionaron con este pádel enamoradizo que además ofrece un resultado absolutamente positivo. Así colocaron el 2-1, pero un nuevo recontrabreak, colocó el 3-1 en el marcador.

Sofi y Ustero aprietan el acelerador

La vallisoletana y la salmantina lo intentaron, pero Ustero y Araújo consolidaron el break para irse a los banquillos con un importante 4-1. Pareció afectar moralmente a Caldera y Goenaga que encajaron un juego en blanco al resto, pero la pelea seguía en punto álgido y Caldera y Goenaga lograban salvar un punto de partido y recuperar una de las dos roturas.

Pero la lucha de Sofi y Andrea parece no tener fin y lograban una nueva bola de partido, esta vez al resto, y no la desaporvecharon para conseguir este primer título como pareja tras ganar por 7-5, 2.6 y 6-2.

Andrea Ustero entra de nuevo en la historia de Premier Padel / Premier Padel

Con esta victoria Ustero se convierte en la jugadora más joven de la historia de Premier Padel en ganar un título, lo hace con 18 años, 1 mes y 24 días y supera de esta manera la precocidad de Claudia Fernández quien lo había conseguido con 18 años, 2 meses y 4 días.

Andrea Ustero no podía contener las lágrimas una vez más. Era una adolescente feliz. Reconoció que el título era el fruto a "mucho trabajo desde pequeña, Con Nil, con Pablo que es un genio, a mis padres que me han llevado a entrenar cada día, a mi familia por el apoyo día a día". También tuvo palabras para su compañera: "Felicitar a Sofía porque es un ejemplo para mí, me hace sacar mi mejor pádel cuando no salen las cosas". Andrea dedicó el título a "mi abuelo que estará viéndome desde arriba y al hijo de Nuno (su representante) que no está pasando por uno de sus mejores momentos".