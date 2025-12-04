Andrea Ustero: "No he recibido ninguna llamada, así que de momento sigo con Sofi"

Andrea Ustero fue una de las manos inocentes del sorteo del cuadro de las Barcelona Finals junto con Agustín Tapia este jueves, y aprovechó la ocasión para transmitir la ilusión que siente por poder competir la próxima semana en casa, ante los suyos y en un torneo tan importante como es el que cierra la temporada con las 16 mejores parejas del año en liza.

La de Castellbisbal debutó el año pasado en las Finals, es decir, ya sabe lo que se cuece en este torneo donde están las mejores palas del mundo. En cuanto conoció que sus rivales en cuartos de final serían Martita Ortega y Tamara Icardo, Andrea explicó lo especial que es este torneo para ella y como ve el duelo de cuartos ante la madrileña y la valenciana: "Estoy muy feliz de volver a jugar unas Finals en casa, delante de mi familia, de toda mi gente que ha estado siempre desde que soy pequeña. Espero no fallarles y que se nos dé lo mejor posible".

Andrea, junto a Agustín Tapia durante el sorteo en el Metropolitan Iradier / Premier Padel

Jugar en casa siempre es especial

Considera que jugar ante tanta gente y en casa es más una motivación que una presión: "El año pasado cuando jugué en Barcelona fue más la motivación de saber que tenía a toda mi gente viéndome en las gradas. Lo afronto con un poco de nervios porque es el torneo más importante y especial del año pero con ganas de que mi gente cercana me vea jugar como yo sé".

En cuanto al bajón con la que se ha visto a Andrea en los últimos torneos, la catalana aseguró que "son muchos partidos, el calendario es muy largo pero todos los jugadores que jugamos el Master estamos con muchas ganas de que lleguen las Finals de Barcelona porque es un torneo que ilusiona a todos".

Andrea quiere dar el máximo en Barcelona / RRSS

Complicado ante Ortega e Icardo

Sabe que la pareja formada por Martita Ortega y Tamara Icardo, rival en cuartos para Andrea y Sofi Araújo, la zurda reconoció que no será fácil: "Todos los partidos en las Finals hay que jugarlos a tu 100%. Somos las ocho primeras y tenemos que venir con la idea de jugar y acabar lo mejor posible el año así que lo lucharemos y le pondremos todas las ganas que llevamos durante el año para llegar a este torneo".

La pista del Sant Jordi es más favorable al tipo de juego de Marta y Tamara pero no le asusta: "A ellas sabemos que les conviene mucho este tipo de pistas lentas, que no salga mucho la bola, pero bueno, tenemos unos días para preparar este tipo de partidos. Al final hemos luchado con ellas por el cuatro y el cinco durante estos últimos torneos así que era de esperar que no iban a tocar en contra", dijo con una sonrisa.

La pareja Ustero/Araújo podría no seguir en 2026 / RRSS

No asegura la continuidad con Sofi Araújo

En cuanto a la continuidad de su unión con Sofi Araújo no dejó claro que vaya a seguir el año que viene: "Todavía no hemos dicho nada al respecto. Lo hablaremos cuando acabe el Master para intentar no hacer un mal torneo en Barcelona. Lo mejor es hablarlo cuando acabemos. En mi situación no me ha llamado nadie así que de momento sí que seguimos juntas".

Recordar que el sorteo de las Barcelona Finals deparó los cuartos de final femeninos siguientes: Triay/Brea vs Virseda/Guinart; Sánchez/Josemaría vs Salazar/Calvo; González/Fernández vs Alonso/Jensen y Ortega/Igardo vs Araújo/Ustero.