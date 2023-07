Andrea Ustero; una explosión precoz

Con tan solo 16 años, la jugadora de Castellbisbal es la más joven en ganar un Campeonato de España y en llegar a unos cuartos de final de WPT

Hace unos años, Andrea Ustero corría entre las pistas de pádel del SiEsports de Castellbisbal. Era una niña pequeña y su padre la llevaba a ver los partidos que jugaba con sus amigos. Cuando acababa, Andrea entraba a pelotear un rato pese a que su deporte, desde los cinco años, era el tenis. “Me lo pasaba bien y poco a poco me empezó a gustar más que el tenis”, comenta la jugadora. “Me gustaba porque no estaba sola en la pista. Estando sola me aburría y sentía que me faltaba algo”, explica. Y cambió.

Esa niña es ahora la campeona de España absoluta más joven y la jugadora de menos edad en llegar a unos cuartos de final de una prueba World Padel Tour. Siempre junto a Alejandra Alonso, una vallisoletana de 17 años. Un récord de precocidad que llama la atención. “Aún no me lo creo. Hay mucho trabajo detrás. Creo que ha llegado antes de lo que nos esperábamos”, admite Ustero, que ya ha dejado el tenis como un hobby. “Rápidamente, vi que absorbía conocimientos de manera muy bestia. Le contabas algo de un golpe y si le funcionaba, en dos días ya era parte de su juego”, explica su primer entrenador, Nil Ayats. Esa niña de Castellbisbal de 8 años creció y creció. Con 16 años no le caben logros en la biografía de Instagram. “No me tiene que subir a la cabeza”, se repite una y otra vez. “Tiene una familia muy estructurada, que la quiere mucho y que le sabe mantener los pies en el suelo”, explica Ayats. “Mis padres son mis ídolos. Fundamentales. No soy consciente de los esfuerzos que hacen y han hecho para que yo esté donde estoy. Debo aprender a valorarlo”, añade Ustero, que dentro de la pista también tiene a una jugadora de referente. “Para mí, Paula Josemaría es un espejo. Por como es y por su manera de jugar”, analiza. Como Josemaría, la jugadora de Castellbisbal juega en la derecha y es zurda. Pegadora. Justamente, fue la extremeña, haciendo pareja con Ari Sánchez, quien la eliminó en los cuartos de Valladolid. “Aún tengo que mejorar en muchas cosas. Tengo margen para aprender”, dice una Andrea Ustero que quiere dar un paso para adelante en su condición física.

“No llego al final de los partidos como me gustaría llegar. El resto de jugadoras, sí”, añade Andrea que considera que el proyecto con Alejandra Alonso aún tiene kilómetros por recorrer. “Para mí está al 60% de lo que puede dar. Quizás soy muy ambicioso… pero lo creo así”, dice Ayats, que coincide en que tiene que coger fuerza de piernas. Su primer entrenador tiene una petición: “Hace años, era muy pequeña de físico y los rivales la apretaban siempre a ella hasta que se arremangaba las mangas. Entonces ya sabías que ganaría ese partido. Ahora juega con tirantes y espero que pronto su marca le haga camisetas de manga corta”, dice con una sonrisa Ayats. Tampoco le ha ido mal sin mangas. Ha sido una explosión precoz.