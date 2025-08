Andrea Ustero: "Con Ale nos reíamos en la pista, ahora con Sofi es todo más profesional y no me suelo reír porque si no me mata"

A sus 18 años y todavía con la inocencia en los ojos, Andrea Ustero se convierte en una auténtica depredadora cuando entra en una pista de pádel. Su zurda se ha convertido en un dolor de cabeza para sus rivales pero notaba que le faltaba algo: mentalidad profesional. En abril decidió cambiar de pareja y atender a la llamada de Sofi Araújo, la Leona de Lisboa, una jugadora con gran experiencia y que le está aportando ese plus que le faltaba para der un paso adelante firme entre las mejores.

Andrea, nacida en Castellbisbal, está viviendo en Tarragona un torneo especial al contar con su gente al lado y se ha plantado en semifinales, status que debería ser el mínimo exigible a esta nueva dupla que parte en los torneos como pareja cuatro. La catalana habló con Sport en exclusiva para explicar todas estas sensaciones tras cerrar el pase a semifinales.

Andrea, feliz tras conseguir en el P1 de Tarrgona unas nuevas semifinales / Premier Padel

En primer lugar, felicidades por el triunfo. Otra semifinal. ¿Cómo te has sentido en la pista?

Muy contenta del nivel que hemos jugado. En el primer set hemos estado muy bien las dos, en el segundo yo me he venido un poco abajo, pero Sofía me ha animado, así que muy feliz por otras nuevas semis.

No estás jugando en casa, pero casi. ¿Notas mucha diferencia con la gente, el público, la familia?

Sí, porque está toda mi familia, mis amigos... Están muy cerquita de Barcelona, así que siempre suma que esté la familia al lado.

¿Te provoca más nervios, más presión?

Bueno, al final yo los miro, me animan y eso me ayuda mucho en todo el partido. Cuando voy mal son ellos, mi compañera y el entrenador los que me animan, así que yo prefiero que estén antes de estar en otro país muy lejos.

Con Ale éramos las dos muy niñas, nos faltaba mucha experiencia por delante y Sofi tiene mucha experiencia y me ayuda mucho en pista

Hace poco que has cambiado de pareja, te has juntado con Sofi Araújo, una jugadora mucho más experimentada, un poco este era el objetivo, jugar al lado de una jugadora con más experiencia.¿Cómo estás viviendo este traspaso de jugar con una jugadora muy joven a una jugadora experimentada?

Con Ale éramos las dos muy niñas, nos faltaba mucha experiencia por delante y Sofi tiene mucha experiencia y me ayuda mucho en pista, que era lo que necesitaba, así que estoy muy contenta por el cambio.

¿Pero debes echar algo de menos de cuando jugabas con Ale?

Sí, las tonterías que teníamos dentro, nos reíamos, ahora no me suelo reír porque si no Sofi me mata, pero con Ale nos seguimos llevando muy bien fuera, que es lo importante, así que por esa parte bien.

con Ale era todo por libre, cada una jugaba a su nivel, Sofi es más exigente, siempre me dice 'tienes que tirar por ahí o por allí...', con Ale eso no pasaba, siempre era en plan 'tú juega como tú sabes y yo como yo sé'

¿Es mucho más duro jugar con Sophie que con Ale?

Al final te exige más cosas, con Ale era todo por libre, cada una jugaba a su nivel, Sofi es más exigente, siempre me dice 'tienes que tirar por ahí o por allí...', con Ale eso no pasaba, siempre era en plan 'tú juega como tú sabes y yo como yo sé'. El pádel que teníamos las dos nos complementaba muy bien, pero con Sofi ahora es lo que tengo, la experiencia, es lo que me ayuda a seguir creciendo.

Tampoco teníamos la mentalidad de una profesional, cuando íbamos perdiendo se nos venía un poco abajo, pero ahora con Sofi ya no pasa.

¿Podríamos decir entonces que Sofi te está haciendo mucho mejor jugadora?

No en ese sentido, sino en que yo aprendo dentro de pista. Cuando empecé con Sofi lo que más me hizo fue el cambio de la mentalidad que tenía cuando el partido no iba muy bien, es la que me hace que suba a nivel mental y eso al final con Ale no pasaba. Tampoco teníamos la mentalidad de una profesional, cuando íbamos perdiendo se nos venía un poco abajo, pero ahora con Sofi ya no pasa.

Andrea y Sofi se abrazan a Pablo Aima tras el triunfo / Premier Padel

Dime, sinceramente, ¿cómo estás viviendo tu crecimiento, ser más famosa, que la gente te reconozca, que te hagamos más entrevistas?

Yo sigo siendo la misma de siempre, de cuando empecé. Siempre hay que tener los pies en el suelo porque si no es cuando te empiezan a ir mal, te empiezan a criticar y todo eso, así que todos creo que tenemos los pies en el suelo, por suerte, porque si no yo creo que vamos a ir mal.

"Es una herramienta clave el trabajo que hago con mi psicólogo Alex. La verdad es que me ayuda mucho en la mentalidad también fuera de la pista

¿Trabajas esto con el psicólogo, la mentalidad de fuera de la pista?

Sí, es una herramienta clave en el trabajo que hago con mi psicólogo Alex. La verdad es que me ayuda mucho a este tipo de cosas, porque al final yo no puedo tener esa mentalidad como para pensar las cosas así, pero él es el que me da las herramientas para que siga.

¿Qué te dicen tus amigos de la infancia, de toda la vida, la gente de tu entorno, del día a día, pero que es externa al pádel?

Al final lo entienden porque son mis amigos de toda la vida, como tú has dicho, me han visto crecer desde que soy muy pequeña, así que cuando no puedo ir a una fiesta de cumpleaños lo entienden porque saben que tengo que ir a entrenarme, tengo que ir a hacer físico. Por suerte he tenido amigos de toda la vida que entienden el tema del deporte, que viajes mucho, que no puedas quedar con ellos, y en mi familia, obviamente, todo el mundo me entiende, y cuando pueden vienen conmigo a los viajes, que como te he dicho antes, suma muchísimo.

¿Qué tope te has puesto para este 2025?

Yo diría seguir en el ranking de pareja cuatro con Sofi e intentar llegar a la posición 8 individualmente y entrar en el máster, pero va bien encaminado de momento.