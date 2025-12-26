Un amateur viviendo el pádel como un profesional, objetivo de la nueva FIP Beyond

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha aprobado el lanzamiento de FIP Beyond, un nuevo circuito mundial pensado para jugadores amateurs y seniors de todas las edades. El proyecto fue validado durante la última Asamblea General de la FIP celebrada en Acapulco y nace con el objetivo de ofrecer una experiencia competitiva estructurada, inclusiva y de alto nivel organizativo.

FIP Beyond se presenta como una apuesta clara por ampliar el ecosistema competitivo del pádel más allá del ámbito profesional, fomentando la participación, la inclusión y la socialización, al tiempo que impulsa el desarrollo deportivo y competitivo de amateurs, seniors, exprofesionales y leyendas del pádel a nivel internacional.

Premios en metálico

El nuevo circuito estará organizado en tres niveles de torneo, diseñados para adaptarse a las distintas realidades organizativas y a las sedes anfitrionas. Los torneos B1 contarán con un Prize Money total que oscilará entre 6.000 y 18.000 euros, los B2 repartirán entre 3.600 y 10.800 euros, mientras que los B3 estarán orientados a la experiencia competitiva, sin premios económicos.

En cuanto a las categorías por edad, FIP Beyond contempla una categoría Amateur de 18 a 39 años, sin Prize Money, y cinco categorías senior: +40, +45, +50, +55 y +60. En cada torneo estarán presentes al menos tres de las seis categorías previstas — entre ellas siempre las categorías +40 y +50 — en función del número de inscripciones, de las características de la sede y de la disponibilidad de pistas.

Uno de los pilares del proyecto es la valorización del pádel senior. En los torneos B1 y B2, las categorías senior contarán con Prize Money específico, con premios para campeones, finalistas y semifinalistas, reforzando el compromiso de la FIP con el reconocimiento competitivo de los jugadores veteranos.

Una experiencia inigualable

Más allá de la competición, FIP Beyond busca ofrecer una “player experience” completa, con actividades especiales y servicios integrados dentro del marco oficial de la FIP. Un enfoque diferencial que pretende convertir cada torneo en una experiencia única dentro del panorama amateur internacional.

El circuito contará además con un ranking internacional propio, que se calculará a partir de los 11 mejores resultados obtenidos por cada jugador. Este ranking será clave, ya que permitirá el acceso a los principales eventos del circuito: las FIP Beyond Finals, la FIP Beyond Continental Cup by Pairs y la FIP Beyond World Cup by Pairs.

Con el lanzamiento de FIP Beyond, la Federación Internacional de Pádel da un paso decisivo hacia un pádel más global, estructurado y accesible, ampliando las oportunidades de competición, desarrollo y reconocimiento deportivo para jugadores de todas las edades y procedencias.