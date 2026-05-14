El amargo mensaje de Álex Chozas: "Muchas veces se cruzan límites que hacen daño de verdad"

El pádel profesional convive cada vez más con la presión inmediata de las redes sociales. Y esta vez le ha tocado sufrirla de lleno a Álex Chozas. El argentino, eliminado en primera ronda del Buenos Aires P1 junto a Tino Libaak tras caer ante Juani Rubini y Maxi Sánchez por 6-3 y 7-5, quiso alzar la voz después de recibir duros comentarios en redes sociales.

Y lo hizo desde la sinceridad, dejando entrever el desgaste emocional que muchas veces acompaña a los deportistas cuando los resultados no llegan. “Nunca es fácil leer ciertas cosas después del partido de ayer. Sabemos que ganar y perder es parte del deporte, pero muchas veces se cruzan límites que hacen daño de verdad”, escribió Chozas en sus perfiles oficiales.

Las consecuencias 'invisibles' de los mensajes

El bonaerense, uno de los jugadores jóvenes con más talento del circuito, recordó además que detrás de cada resultado hay mucho más que un marcador. “Detrás de cada jugador hay personas, esfuerzo y familias que también leen y sufren cada mensaje”, añadió en una reflexión que pone el foco en una realidad cada vez más habitual en el deporte profesional.

Duras críticas

Las críticas llegaron tras la inesperada derrota en Buenos Aires y algunas de ellas apuntaban directamente a la actitud del jugador dentro de la pista. “Álex Chozas es un jugadorazo, tiene todas las condiciones del mundo para jugar al pádel, pero creo que juega con una actitud impropia de un jugador profesional”, decía uno de los mensajes. Otro comentario iba todavía más allá: “Este Buenos Aires P1 es un golpe de realidad para esos jugadores que se creen superestrellas y son muy limitados… Tolito, Alfonso, Chozas, Arroyo…”.

Palabras duras para un jugador que, a sus 22 años, sigue buscando estabilidad en un circuito extremadamente exigente y cambiante. En 2025 vivió varios cambios de pareja hasta encontrar ahora un nuevo proyecto junto a Libaak, otro de los grandes talentos de la nueva generación argentina.

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Lejos de entrar en la confrontación, Chozas prefirió responder con serenidad y agradecimiento. “Aún así, vamos a seguir adelante, trabajando y dando todo como siempre. Gracias a los que siguen estando y apoyando en los momentos más difíciles”, concluyó.