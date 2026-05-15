Amarga despedida de Martín di Nenno, que dijo adiós a su compañero y a su torneo favorito

El Buenos Aires Premier Padel P1 de este 2026 quedará para siempre en el recuerdo de Martín di Nenno, pero no precisamente por cosas positivas. El jugador argentino, que desde el año pasado está viviendo la época más complicada de su carrera, no pudo alcanzar los cuartos de final pese a partir como pareja siete del torneo junto a Momo González. Un nuevo golpe para esta dupla que no ha encontrado el rumbo para alcanzar cotas más altas en el circuito y que se despide en Buenos Aires tras tan solo haber llegado a cuartos de final en el P2 de Gijón y el P1 de Miami.

La única alegría de esta pareja fue ganar el FIP Gold de Almaty, en Kazajistán, mientras que Di Nenno aparece apuntado en el FIP Platinum de Albania junto a Jairo Bautista, mientras que su ya ex compañero lo hará al lado de Lucas Campagnolo antes de afrontar el Major de Roma donde el argentino se unirá a Paquito Navarro y Momo seguirá al lado del brasileño, su nueva pareja en el circuito.

Di Nenno no tuvo el torneo esperado en Buenos Aires / Premier Padel

Poco espacio a las sorpresas

Volviendo la mirada en el P1 de Buenos Aires, donde la de Martín di Nenno y Momo González no será la única despedida tras ceder ante Javier García y Javier Jiménez Casas (6-4 y 6-4), el resto de favoritos siguió adelante excepto Javi Garrido y Lucas Bergamini, quienes cayeron ante precisamente ante otra dupla hispano-brasileña. Campa y Bautista se llevaron el duelo más emocionante de la jornada en el cuadro masculino por 1-6, 6-3 y 7-5.

Otro de los partidos que mejor reflejó el clima que se vive en Argentina fue el duelo de la pista 2 entre Jon Sanz y Jon Nieto frente a Juan Tello y Maxi Arce. La pareja española terminó llevándose el partido por 7-5 y 6-1, aunque el encuentro tuvo varias interrupciones por el aliento constante del público. Sin duda la pareja española tuvo que lidiar con sus rivales al otro lado de la red y con una grada absolutamente entregada a sus ídolos locales.

Milo J no quiso perderse el espectáculo

Fuera de la pista, el torneo volvió a reunir a caras conocidas del deporte y la cultura argentina. El cantante Milo J estuvo en Parque Roca y compartió un momento con Agustín Tapia y Arturo Coello, mientras que figuras del fútbol como Carlos Tevez y Sebastián Driussi también dijeron presente en una jornada que volvió a confirmar el enorme impacto que tiene hoy el pádel en Argentina.

Parece que el cantante argentino dio suerte a los Golden Boys, que vencieron por 6-3 y 6-3 a Edu Alonso y Aimar Goñi en otro partido muy sólido de los números uno. Por su parte Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas dominaron con claridad a Alonso Rodríguez y Juan Ignacio De Pascual por 6-1 y 6-2 mientras que Leandro Augsburger y Juan Lebrón también siguen creciendo en el torneo y derrotaron por 6-2 y 6-3 a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí. Tampoco fallaron Paquito Navarro y Fran Guerrero, que estarán en cuartos tras vencer a Pablo Lijó y Pablo Garcóa por 6-4 y 6-3.

La jornada se cerró con otra actuación contundente de Federico Chingotto y Alejandro Galán, que superaron por 6-1 y 6-1 a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso para meterse en los cuartos de final.

Salazar, una superviviente

En el cuadro femenino, el partido más emocionante de la jornada se vivió en la pista 3. Alejandra Salazar y Alejandra Alonso se enfrentaban a Zazu Osoro y Victoria Iglesias en un duelo a cara de perro donde, una vez más, la grada se inclinó hacia la única argentina en pista, la 'vikinga'. Pero todo el mundo sabe que esta es la última temporada en activo de toda una leyenda de este deporte como es Ale Salazar, así que también tuvo el cariño del público viendo su resiliencia en la pista. Las 'Alejandras' acabaron ganando un partido que estaba prácticamente perdido levantando un 5-2 en el tercer set ganando cinco juegos seguidos (7-6 (4), 2-6, 7-5). "Es bonito para mi carrera poder despedirme de Buenos Aires pasando por la central", dijo tras el durísimo duelo.

Salazar celebra una de las victorias más duras de su carrera / Premier Padel

Las favoritas, sin problemas

Ariana Sánchez y Andrea Ustero apenas dieron opciones y superaron por 6-1 y 6-1 a Jessica Castelló y Lorena Rufo. Poco después, Paula Josemaría y Bea González mantuvieron la misma línea dominante con un claro 6-1 y 6-2 frente a Marta Talaván y Sofía Saiz.

Gran parte de la atención estaba puesta en Brea y Triay. La argentina y la española, que disputaban en Buenos Aires su primer partido juntas desde convertirse en la pareja número uno del mundo, dejaron muy buenas sensaciones desde el inicio. Con agresividad, ritmo y dominio en la red, derrotaron por 6-1 y 6-3 a Araceli Martínez y Lucía Sainz para confirmar su candidatura al título. Más tarde, además, aseguraron su presencia en semifinales tras la retirada por lesión de Agueda Pérez y Lucía Martínez.

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Este viernes, apuntan unos cuartos de final con grandes batallas tanto en el cuadro masculino como en el femenino con la mayoría de los cabezas de serie en pista.