Alexia Putellas, estrella en el London P1

Alexia Putellas, considerada una de las mejores jugadoras del mundo y que la pasada temporada se despidió del Barça para fichar por el London City, no quiso perderse la ocasión de disfrutar del mejor pádel del mundo.

La centrocampista aprovechó que Premier Padel se trasladó a Londres por primera vez en la historia para a cercarse al Olympia a ver algunos partidos y saludar a las jugadoras que departieron con ella un buen rato.

Alexia saludando a Andrea Ustero / Mariano Castro / PREMIER PADEL

A Putellas se la vio muy feliz en su nueva ciudad de adopción y tuvo un bonito encuentro con Ariana Sánchez y Andrea Ustero quienes se intercambiaron regalos. Así, Alexia recibió una pala del torneo mientras que las padelistas catalanas tuvieron la grata sorpresa de recibir la camiseta de Alexia del London City de manos de la propia jugadora. Un recuerdo que seguro que guardarán con gran cariño.

Alexia dándose un abrazo con Ari Sánchez / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Alexia está deseando debutar con su nuevo equipo en la que será una sensación extraña después de tantos años vistiendo la camiseta azulgrana, pero antes de que llegue el 4 de septiembre, donde el London City debutará en la Premier League ante el Manchester United, Alexia pudo disfrutar de algunos partidos de pádel viendo cómo ganaban Sánchez y Ustero, que regresaban a un torneo después de ausentarse en Málaga y Pretoria por la lesión de Andrea.

Ya recuperada la de Castellbisbal, han podido participar en el London P1 donde debutaron con triunfo ante Martina Fassio y Raquel Eugenio por un doble 6-4. Parece que la visita de Alexia les dio suerte.

Ya se sabe que el deporte llama al deporte y en esta ocasión Alexia cambió el fútbol por unas horas en su nueva ciudad y se acercó a disfrutar de un deporte como el pádel que también practica en sus momentos libres como hobby.

Alexia, con su nueva pala de Premier Padel / Mariano Castro / PREMIER PADEL

No es la primera vez que fútbol y pádel comparten escenario ya que son muchos los futbolistas que han elegido este deporte para mantenerse en forma, sobre todo los jugadores ya retirados que encuentran en el pádel una nueva oportunidad de sentirse competitivos.

Alexia no se perdió detalle de la jornada / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Alexia todavía tiene muchos años de carrera y esta temporada jugará en uno de los mejores equipos del mundo, pero ya se ha acercado al pádel, y en esta ocasión aprovechó para compartir experiencias con Ari y Andrea, dos jugadoras de pádel muy aficionadas al fútbol y muy culés.

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La doble Balón de Oro, ya es jugadora del London City, pero siempre será una futbolista histórica para el Barça, donde creció como persona y futbolista.