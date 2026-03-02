Álex Ruiz: "Mi resumen de mi etapa como presidente de la PPA es de una gran decepción en todos los sentidos"

¿Qué tal este inicio de temporada? ¿Qué sensaciones?

Ha sido bueno en líneas generales. Venimos de una pretemporada muy corta con respecto a todas las anteriores y empezamos en Marsella jugando bastante bien, sacando unos primeros partidos bastante duros. Y en Riad igual, comenzando con un partido muy duro y después perdiendo con la pareja 3. Nos falta un pasito para romper la barrera y ganar este tipo de parejas, pero enfrentarse con las cuatro primeras parejas es muy difícil, están a un nivel muy grande.

Has decidido seguir con Juanlu Esbrí, ¿con qué objetivos? ¿Qué es lo que sentisteis el año pasado que os haga seguir juntos en 2026?

Sí, contento de seguir porque estamos viviendo una época en la que es complicado incluso mantener una pareja tres meses. El año pasado tuvimos un recuerdo muy bueno ya que sin apenas entrenar hicimos partidos muy buenos, ganamos a grandes parejas, estuvimos en estancias de cuartos de final, ganamos un torneo de FIP Platinum, que es bastante difícil y decidimos continuar. Creemos que tenemos bastante recorrido, mucho margen de mejora y haciendo un poquito de más creo que podemos pelear a todas las parejas de arriba, que es el objetivo: intentar entrar en la lucha por el Master Finals.

Tanto Juanlu Esbrí como yo somos muy ambiciosos y eso suma mucho para lograr ese compañero ideal y poder pelear por todo.

¿Es la mejor pareja que podrías tener hoy?

No lo sé. Siendo realista, ahora mismo hay una camada de jugadores muy buena y con Juanlu he encontrado un confort con su estilo de juego. Enlazamos muy bien, congeniamos muy bien y además fuera de pista hay una buena sintonía y eso suma mucho. Más allá de si tiene mejor nivel u otras características que podrían a lo mejor hacernos jugar mejor o peor, todos esos ingredientes engranan muy bien en la pareja y hace que en momentos delicados podamos sacar ese puntito de más, ese plus. Ahora mismo estoy bastante contento y bastante cómodo. Los dos somos muy ambiciosos y eso suma mucho para lograr ese compañero ideal y poder pelear por todo.

Juanlu Esbrí y Álex Ruiz en el torneo de Riad / Premier Padel

¿Qué le falta a esta pareja para alcanzar estos cuartos que se resisten?

Los sorteos marcan mucho. Nosotros en ese sentido no tenemos una gran suerte porque siempre nos toca una primera ronda muy dura y, en segunda ronda, una de las cuatro primeras parejas. Pero más allá del sorteo, creo que falta ganar más veces esos partidos difíciles ante las ocho cabezas de serie, que eso es lo que te da el plus para tener regularidad y esa confianza de ganar muchos partidos, de meterse en estancias de semifinales, de finales... sobre todo intentar hacer muchos cuartos de final.

Las veces que me he enfrentado a las parejas uno y dos obviamente se ve que hay una diferencia muy grande en todos los aspectos, tanto en confianza, nivel táctico, técnico…

¿Son inalcanzables las parejas uno y dos?

Por desgracia, el año pasado me tocó enfrentarme mucho a la uno y están llevando el pádel a unos niveles muy difíciles. Las veces que me he enfrentado a ellos obviamente se ve que hay una diferencia muy grande en todos los aspectos, tanto en confianza, nivel táctico, técnico… Las dos primeras parejas nos han llevado el pádel a estancias muy altas por eso llegan a todas las finales.

¿Crees que tu actual ranking refleja la realidad de tu juego?

El ranking es el mayor juez que existe en el mundo del deporte. Yo interiormente soy bastante ambicioso, tengo una mentalidad bastante ganadora y me veo con un nivel de juego muy bueno para estar ahí arriba. He pasado por momentos muy malos hace año y medio y el nivel que tenía no era para estar entre los mejores 16 jugadores del mundo, pero a día de hoy creo que tengo una madurez, un nivel físico, unas características de juego donde he mejorado mucho en defensa, en tranquilidad, en paciencia, en igualdad tanto en defensa como en ataque, así que siendo sincero conmigo mismo, creo que tengo un nivel para estar ahí arriba. No sé si mi ranking refleja mi nivel, porque al final, todos los jugadores juegan una auténtica locura, pero sí, creo que el nivel que tengo es para estar más arriba y por eso mismo me peleo todos los días para tirarme de cabeza y para escalar en el ranking.

He iniciado un camino muy bonito con Born. Intentaré que se sientan orgullosos y darles muchas alegrías porque la confianza que depositan en mí es algo que hay que devolver con triunfos.

¿Cómo ves esa temporada?

Como un reto muy bonito y más tras haber tenido dos grandes cambios, tanto de pala (Oxdog) como de textil (Born). He iniciado un camino muy bonito con Born. Es una marca que a mí me encaja absolutamente en todo, porque soy un chico al que le gusta mucho la moda, estar siempre bien vestido y tener presencia llevando una buena marca de ropa, ya sea jugando o también un poco casual. Intentaré que se sientan orgullosos y darles muchas alegrías porque la confianza que depositan en mí es algo que hay que devolver con triunfos.

¿Y a nivel deportivo?

Es un año muy largo, con muchísimos torneos, tanto de FIP como de Premier, pero he entrenado muy bien, he hecho una pretemporada muy buena, creo que me encuentro bastante bien, con los dolores habituales, pero no graves. Sigo sin lesiones, estoy compitiendo sano y con los mejores jugadores del mundo así que lo veo como un reto bonito.

Llegas a Born después de once años con Adidas, ¿Cómo puede afectarte?

Es un reto. Once años con una marca se dice pronto, es un recorrido muy largo, pero yo soy mucho de retos, me ilusiono mucho con los cambios, le veo la parte positiva más que la negativa. En este caso, Born me ha acogido con un cariño impresionante.

Y la responsabilidad de ser el capitán del equipo. Más Capitán América que nunca.

Sí, el apodo de capitán, ya sea América o en lo que sea, me persigue. Obviamente, es toda una responsabilidad en el momento en el que dos grandes marcas confían en ti, pero lo afronto con mucha ilusión.

Acortando los tiempos cuesta más recuperar, coger sensaciones en el calentamiento, con la pista, con la bola, con los rivales. Son cambios grandes, como el star point, que es un poco raro, no estamos acostumbrados a ese tipo de puntuación.

Este año se han introducido varios cambios como el star point, las reglas del saque, los tiempos en el banquillo, lo estrenasteis en Riyadh, ¿cómo lo viviste?

Es muy raro, el tiempo de calentamiento es súper corto, estamos muy acostumbrados ya a muchísimos años con unas normas muy establecidas y unos cambios tan repentinos, tan tempraneros, impresiona mucho. No sé si desde fuera se ve una tontería, pero para nosotros es difícil de adaptarse a estos cambios de nuestras rutinas. Acortando los tiempos cuesta más recuperar, coger sensaciones en el calentamiento, con la pista, con la bola, con los rivales. Son cambios grandes, como el star point, que es un poco raro, no estamos acostumbrados a ese tipo de puntuación.

Ruiz debutó en Riad cayendo ante Yanguas y Stupaczuk en octavos de final / Premier Padel

Tu defendías la ventaja.

Sí, pero llevo ahora un año diciendo que la bola de oro no estaría nada mal. Daría una identidad diferente al pádel, y sobre todo al espectador lo tendría ahí más pegado a la pantalla. El star point es una mezcla entre los dos y es un poco raro.

Cambios que parece ser que no se han consultado con los jugadores pese a la polémica del año pasado donde reclamasteis que se os diera voz y voto y precisamente estabas tu de presidente de la Asociación de jugadores (PPA).

Gracias a Dios no soy más presidente, la verdad. Es mucho tiempo innecesario que se pierde, pero de mi experiencia, el contacto ha sido bastante pobre. Con la PPA no se ha puesto en contacto prácticamente nunca. Es verdad que hay un comité (Steering comitees) donde tengo entendido que jugadores no hay, o hay pocos. No están la mayoría y es un poco raro. Son cambios y, sobre todo, reglas de las que a nosotros nos informan una vez ya están establecidas y a pocas semanas de empezar el circuito, por lo que nos pilla todo un poco de sopetón y nos cuesta adaptarnos porque tenemos poco tiempo para establecer esas nuevas normas en nuestro día a día.

Mi resumen de mi etapa como presidente de la PPA ha sido una gran decepción en todos los sentidos, a todos los niveles

¿Te fuiste muy decepcionado como presidente de la PPA?

Sí, me fui muy decepcionado.

¿Con el circuito o con los jugadores?

Un poco con todo en general. No me apetece mucho entrar muy de lleno, muy profundo ahí porque es un tema muy personal que me lo interiorizo mucho y me lo quedo para mí. Pero mi resumen de esa etapa como presidente ha sido una gran decepción en todos los sentidos, en todos los niveles.

Dijiste en su día, cuando nació Premier Padel, que una de las razones por las que cambiabais de circuito era porque contaban con vosotros. ¿Ya no cuentan con vosotros?

Yo ahora mismo no estoy en la junta de la asociación, o sea, no te puedo decir si cuentan con nosotros o no. Desde mi punto de vista creo que hay bastante poco contacto y poca comunicación, según nos transmiten la junta hoy en día. Es una pena porque ellos son una parte muy importante y debían ser como nuestros hermanos, pero también los jugadores somos los protagonistas del circuito, del espectáculo, del show, de un poco todo lo que se mueve a través del pádel. Ni ahora ni en anteriores etapas el jugador ha tenido ese espacio que se merece y, sobre todo, esa voz que debe de tener. Los protagonistas son todos, tanto el circuito que es el que dirige, como los jugadores, que son los protagonistas de este espectáculo.

Entre los jugadores hay un poco de tristeza, en el sentido de que no se ha logrado nada de lo que todo jugador pretendía, de tener mucha más voz y votos, y creo que no lo hemos conseguido

¿Da la sensación que hay mucha desunión entre los jugadores en estos momentos?

Yo no sé si decirte desunión o no, pero sí que hay un poco de tristeza, en el sentido de que no se ha logrado nada de lo que todo jugador pretendía, de tener mucha más voz y votos, y creo que no lo hemos conseguido, porque no sé la junta nueva de lo que está haciendo, ni si hay más comunicación, si hay más relación con Premier.

Alex Ruiz durante su intervención / AMP

Tengo entendido que no la hay.

Pues entonces vamos por mal camino. Si eso sigue así, creo que es un mal camino para ambas partes.

¿Te arrepientes de algo?

Noticias relacionadas

No, yo creo que no. Somos todos seres humanos y nos podemos equivocar o no, pero siempre con la verdad por delante y hablando las cosas de tú a tú, de cara. Te vas a equivocar, lógicamente, pero al final de eso se trata, de corregir errores, de seguir creciendo, de avanzar y de buscar lo mejor para todo el mundo.