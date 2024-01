Álex Ruiz: “Jugar para el equipo de Rafa Nadal es un privilegio”

A Alex Ruiz (Málaga, 1994) se le apoda “Capitán América”. Pese al carácter especial de su apodo es un tipo la mar de normal. Ha pasado las vacaciones junto a su familia en Málaga y empieza el segundo año de proyecto profesional junto al argentino Juan Tello. Antes, se separaran unos días para disputar la Hexagon Cup en el Madrid Aren. Le apetece mucho. Por el formato y porqué Alex Ruiz formará parte del equipo de Rafa Nadal.

Empieza la Hexagon Cup y representas el equipo de Rafa Nadal. ¿Estás contento?

Es mi ídolo de la infancia y de la vida. Como deportista y como persona. Me hace la misma ilusión que tenía cuando veía a los Reyes Magos de chiquito. Es un orgullo muy grande. Es muy importante para mi, será un torneo muy bonito. Además, el formato me gusta mucho porqué los torneos por equipos me encantan. Y si encima, puedo representar el equipo de mi ídolo… me voy a dejar la vida por cada bola y cada partido. Y quiero dejar una buena imagen. Que nos vean relacionados con los valores que representa la Rafa Nadal Academy.

Rafa Nadal es cercano y muy noble. Y que, con todo lo que le rodea, que nos hiciera un hueco… ¡es impresionante!

¿Has podido hablar con él?

Tuvimos la ocasión de estar con él en su Academia hace unas semanas y las expectativas se cumplieron. Es cercano y muy noble. Y que, con todo lo que le rodea, que nos hiciera un hueco… ¡es impresionante!

¿Cómo han ido las vacaciones y el principio de pretemporada?

He descansado bastante. Acabé al límite la temporada pasada. Jugué con dolor desde agosto. Bueno… con dolor juegas todo el año pero no podía ni rematar. Durante las vacaciones he estado en casa y he visitado mucho al fisio. Limpiando una contractura de caballo. No hay nada roto. Estoy reforzando la zona.

Alex durante un partido la temporada pasada / PREMIER PADEL

¿Has tocado la pala antes de empezar?

Muy poco. Solo para jugar algún partido con amigos pero nada serio. Prefiero descansar y echar de menos la pala. Durante las vacaciones me convierto en un profesional del golf. Entreno y me gusta mucho. Me apasiona. No me puedo quedar quieto porqué me estalla la cabeza. He cargado pilas para lo que viene que será muy duro.

Con Tello el año pasado nos faltó regularidad. Encontramos la manera de jugar y el plan de trabajo pero nos costó mantenernos.

Segundo año con Juan Tello. ¿En 2023, qué os faltó?

Regularidad. Encontramos la manera de jugar y el plan de trabajo pero nos costó mantenernos. Si logramos esto, los resultados van a venir en esta nueva temporada. En el Masters Final de Barcelona pusimos en problemas a Paco y Chingo. Y esa debe ser nuestra manera de jugar. Lo estamos trabajando.

¿Echasteis de menos hacer una buena pretemporada?

Eso viene bien a todas las parejas. Las nuevas o las que ya han estado juntas. El equipo está tranquilo, solo piensas en mejorar y trabajar. Son momentos para entonarse, para limar detalles del pasado. Y que no exista la tensión de la competición. A mi me gustan las pretemporadas. Necesitamos encontrarnos a nosotros mismos para mejorar a nivel individual.

¿Cómo es Juan?

Me ha sorprendido para bien. Es una grandísima persona. Es muy fiel a su entorno y su gente. Es un poco introvertido y en esto somos diferentes, pero nos respetamos mucho. Es noble. Y lo pasamos bien juntos. Te puedes ir a tomar un café con él y estás muy a gusto.

Álex Ruiz, contento con su fichaje por el equipo de Nadal / Rafa Nadal Academy

¿Qué pareja veremos?

Lo que veníamos haciendo. Una pareja consolidada y con el plan de juego más claro. Queremos ser muy sólidos y que explotemos las bolas cuando se pueda.

El nivel está cada vez más alto.

Cada año el jugador mejora y el nivel augmenta. La evolución del juego es grande pero fuera aún más. Todo es más profesional, entrenamos más que Michael Jordan. Estamos viendo padel de mucho físico pero también muy exquisito. De detalles, de calidad.

Y se trabaja mucho lacabeza.

Personalmente, le doy mucha importancia. Es una herramienta que al deportista le puede ayudar a mejorar mucho más de lo que pensamos. Para mi, es lo más importante. Si la cabeza está limpia, todo fluye mucho más. El jugador tiene luchas internas y si las soluciona juega mucho mejor.