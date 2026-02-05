Alex Ponseti: “El pádel no es una moda, ya ha conquistado el mundo y es un negocio imparable”

El pádel continúa consolidándose como uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel mundial, tanto en número de practicantes como en impacto económico. Con más de 35 millones de jugadores en todo el mundo y una industria que supera los 2.000 millones de euros anuales, este deporte ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse, en palabras de Álex Ponseti, director del Padel World Summit, en “un estilo de vida para muchas personas”.

Este contexto de expansión global será el telón de fondo de la tercera edición del Padel World Summit (PWS), que se celebrará del 26 al 28 de mayo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, organizado por Fira de Barcelona e International Padel Cluster. El evento aspira a consolidarse como el gran punto de encuentro internacional de la industria del pádel.

Ponseti ve el pádel como una gran oportunidad de negocio

Ponseti destaca que el deporte vive “una fase de expansión sin precedentes”, impulsada por la profesionalización del sector, el crecimiento de clubes y la incorporación de tecnología para mejorar la experiencia de los jugadores y la gestión de instalaciones. Un desarrollo que, según explica, convierte al pádel también en “una gran oportunidad de negocio”.

En este proceso de crecimiento, Barcelona juega un papel protagonista. La ciudad se ha convertido en uno de los centros neurálgicos del pádel internacional, tras acoger eventos como las Premier Padel Finals y el propio Padel World Summit, reforzando su posición como referente del ecosistema deportivo y empresarial vinculado a esta disciplina. Para Ponseti, la capital catalana combina “una infraestructura ferial de primer nivel y un ecosistema deportivo que impulsa la internacionalización del pádel”.

Imagen del Padel World Summit en Fira de Barcelona / PWS

La edición de 2026 del PWS ampliará su dimensión. El salón reunirá a más de 150 marcas líderes, operadores, distribuidores e inversores, con el objetivo de impulsar el negocio, la innovación y la expansión global del sector. “Queremos ser el motor que impulse la transformación del pádel. El Padel World Summit no es solo una feria, es el lugar donde se decide el futuro del pádel”, asegura su director.

Entre las novedades, el evento ampliará la zona expositiva y el Play Arena, que pasará de ocho a diez pistas, además de reforzar el Innovation Arena, un espacio dedicado a startups y soluciones tecnológicas. La organización también está intensificando su proyección internacional con acciones en mercados estratégicos como Francia, Italia, Reino Unido, México, Chile y el sudeste asiático.

El programa congresual será otro de los pilares del encuentro, con un foro profesional que abordará temas como la expansión internacional, los modelos de negocio, la formación, la profesionalización del sector y la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial. Bajo el lema “Next Padel”, el congreso busca anticipar tendencias y generar conocimiento para la industria.

En el PWS hay muchas actividades y presentaciones de productos nuevos e innovaciones en todo el sector / PWS

A falta de varios meses para su celebración, el salón ya cuenta con una amplia representación empresarial confirmada, con marcas como Mejorset, Babolat, Playtomic, Skechers, Mondo, Ingode, Joma, Lusotendas, Endless, Padel Galis y Padelgest, que presentarán sus últimas innovaciones en productos, servicios y tecnología.

Noticias relacionadas

El crecimiento económico del pádel continúa siendo uno de los grandes motores del sector. Según el Global Padel Report, presentado anualmente en el PWS, la industria mantiene un crecimiento sostenido del 15% interanual, impulsado por la entrada de inversores internacionales y la apertura de nuevos mercados. Un escenario que confirma que el pádel no solo vive un gran momento deportivo, sino también empresarial.