Àlex Corretja: "Sinner y Alcaraz han puesto el listón muy alto"

El Club Bonasport de Barcelona ejerció de marco incomparable para la celebración del primer PRO AM Revolution organizado por la compañía energética Holaluz en el que participaron varias personalidades, entre ellas el extenista y comunicador Àlex Corretja.

El barcelonés, gran aficionado al pádel, atendió a 'Sport' durante la celebración del evento en el que el propio Corretja, junto a Jordi Arrese y la también ex tenista Neus Ávila impartieron un clínic y compartieron pista con los invitados.

¿Ha disfrutado del evento de Holaluz?

Sí, he disfrutado mucho porque venir al Bonasport para mí es como volver a casa. Aquí entrené muchas horas de mi vida, donde me preparaba para ser profesional, con 16 años, en el Grupo Bimbo. Ha sido una jornada interesante con los amigos de Holaluz a los que me une una amistad muy grande, sobre todo con Jordi Sindreu, al que conozco hace muchísimos años, y compartir con la gente un poco de tenis, un poco de pádel, siempre es divertido. Así que, me lo he pasado bien y lo importante es que espero que ellos también.

¿Cómo recuerda sus primeros éxitos?

Los primeros éxitos los recuerdas con mucha incertidumbre, porque no sabes si los vas a conseguir. Tú luchas, entrenas, te dicen que tienes potencial, que vale la pena lo que estás haciendo, pero necesitas certificarlo ganando, porque por más que, al final, creas que vas a llegar algún día ahí, hasta que no consigues tu primer título ATP, por ejemplo, tienes bastantes dudas de cómo va a ser el camino.

A partir de ahí se abren las posibilidades, y aunque después tengas algunos altos, algunos bajos, más o menos vas encontrando tu camino, ves lo que tienes que mejorar, dónde haces más daño a tus rivales, y sobre todo cuáles son los torneos que se adaptan mejor a tus características. Lo recuerdo con mucha alegría, pero a la vez con algo de inquietud de saber hasta dónde iba a llegar.

¿Qué grandes amigos te llevas del mundo del tenis?

Un montón. Por suerte puedo decir que alrededor del mundo donde voy, siempre hay gente a la que tengo mucho cariño. Cuando llego a Roland Garros, al Open de Estados Unidos, o al Open de Australia, o cuando estás en Barcelona o Madrid,... mencionar a algunos sería injusto, pero con lo que me quedo es que cuando llegas a un lugar, independientemente de que hayas ganado o no, la gente te tiene mucho respeto y mucho cariño, y eso es lo más importante. Ganar o perder en el momento que estás siendo profesional parece que es lo único en la vida, pero después cuando pasan los años te das cuenta que hay mucho más allá de ganar o perder.

Corretja y Arrese posaron junto a Carlota Pi, fundadora de Holaluz, Joan Vehils y Iulene Servent, de Sport, y Eduard Cabré, de Bonasport / Holaluz

¿Qué desafíos encontraste al pasar de tenista profesional a comentarista? ¿Lo disfrutas de la misma manera?

Soy más consciente de lo que hago a día de hoy que lo que hacía cuando era jugador, porque cuando tú eres jugador, tú crees que eso es lo normal, que el camino tiene que ir hacia allá, y tú entrenas y viajas y ganas y pierdes, y eso es más o menos tu burbuja en la que tú eres muy ajeno, casi te diría lo que sucede y casi en el exterior. En cambio, cuando ya te retiras, te das cuenta de que tocas más de pies en el suelo, de lo que es la vida real, de las condiciones que hay más en el mundo en general, y ahora me lo paso muy bien, porque siendo comentarista puedo analizar lo que sucede, puedo aportar lo que yo he vivido, lo que más o menos los jugadores pueden llegar a estar sintiendo. En muchos de los torneos que estás, o has jugado bien o incluso si has jugado mal, te sirve para explicar el porqué.

Yo creo que el desafío más grande es intentar explicar el tenis de la mejor manera posible para que lo entienda el máximo público disponible en la tele, no solo ceñirte a los que entienden de tenis. Para mí lo que más me gusta es que me viene gente de 80 años y me dicen que les gusta como comento, o niños de 10 que me dicen que les gusta como comento. Yo creo que eso es lo más bonito. Me gratifica mucho, me hace mucha ilusión e intento ser yo mismo. Yo creo que eso es algo muy importante, que te dejes llevar por cómo eres siempre con respeto.

¿Qué te parece el nivel de los mejores jugadores actuales?

No hay duda de que tanto Sinner como Alcaraz han puesto el listón muy alto, son muy jóvenes, tienen mucha potencia, tienen mucha fuerza, también tienen mucha intensidad, y a los demás les cuesta seguirles. A la vez creo que son muy valientes, son muy decididos, y mentalmente creo que están un poco más preparados, porque entre que se lo creen más y que quizá ven un poco mejor lo que va a suceder y cómo han de jugar en los momentos importantes, pues creo que eso está marcando diferencias. Los de atrás son muy muy buenos, pero es cierto que quizá tienen un poquito menos de potencial, y eso, combinado con la consistencia que ellos aportan, pues los hace en los grandes torneos jugadores casi imbatibles.

Arrese y Corretja peloteando en la pista de pádel durante el PRO AM Revolution de Holaluz / Holaluz

¿Qué grandes diferencias ves entre el tenis actual y el de hace 30 años?

La máxima diferencia a día de hoy, no hay duda, es la potencia. En todo, no es solo en el tenis, en cualquier deporte ves los programas que se hacían antes y ves partidos de fútbol, y yo recuerdo el Mundial de España y veías partidos increíbles, y ahora lo ves y parece que estén jugando a cámara lenta. En el tenis lo mismo, ves imágenes de antes y quizá la bola iba a una velocidad un poco menor. Pero a pesar de ello, a pesar de que ahora es todo mucho más dinámico y más vivo y diría que más eléctrico, sigo pensando que la consistencia está por encima de la potencia. Hay muchos jugadores que son muy potentes, pero no son muy consistentes. Entonces tú puedes ser muy potente media hora, una hora, una hora y media, pero tú no ganas un Grand Slam una hora y media o dos horas. Es un partido a cinco sets, tienes que volver a jugar dos días más tarde, es un rival distinto, un día hace sol, un día hace viento, un día juegas sesión nocturna, un día juegas diurna, juegas con un zurdo, juegas con un revés a dos manos.

Todo eso es lo que al final hace que seas el mejor. No hace que seas el mejor el ser más potente, porque si no hay muchos jugadores del circuito masculino y femenino que son muy potentes, pero que no son los mejores. Si tú eres capaz de encontrar un equilibrio entre potencia y consistencia, ahí tienes mucha ventaja. Para mí si eres muy consistente ganas mucho, si tienes la potencia ya eres casi indestructible. Pongamos el caso de las chicas, Sabalenka era espectacular la potencia que tenía, pero no tenía tanta estabilidad. En cambio, ahora ha encontrado ese equilibrio y es casi imposible de ganar en los momentos en los que ella está bien. Creo que eso es lo que encuentro un poco más distinto de nuestra época, donde quizá la potencia no se imponía tanto.