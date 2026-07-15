Álex Chozas y Tino Libaak 'mueren' con las botas puestas antes de separarse

El Premier Padel Andalucía Málaga P1 fue escenario este martes de dos despedidas con sabor amargo, aunque también con la sensación de haber competido hasta el último punto. Álex Chozas y Tino Libaak, una de las parejas que más expectación había generado durante la temporada, dijeron adiós a su aventura conjunta 'con las botas puestas' tras caer ante Fran Guerrero y Javi Leal por 7-6 (5) y 7-6 (4) en un partido decidido por pequeños detalles.

Era el último encuentro de una pareja que dejará de competir unida a partir del P1 de Pretoria, donde ambos emprenderán nuevos caminos. Libaak iniciará una nueva etapa junto a Gonza Alfonso, mientras que Chozas formará pareja con Javi Barahona, dentro del importante baile de parejas que vivirá el circuito en la zona media.

La despedida estuvo a la altura de las expectativas. Ni argentinos ni españoles lograron romper el equilibrio durante buena parte del encuentro y fueron necesarios dos tie-breaks para decidir un duelo de enorme intensidad. Leal y Guerrero estuvieron más acertados en los momentos decisivos, poniendo fin al recorrido de Chozas y Libaak en Málaga y también a una sociedad que había dejado destellos de gran nivel, aunque sin encontrar la regularidad necesaria para asentarse entre las mejores del circuito.

También se separan Álex Ruiz y Juanlu Esbrí

No fueron los únicos que disputaron su último partido como pareja. También dijeron adiós Álex Ruiz y Juanlu Esbrí, que llegaron a Málaga como duodécimos cabezas de serie y cedieron frente a Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez Blasco por 7-6 (3) y 6-4.

La derrota pone punto final esta pareja que se unió en octubre del año pasado pero que ambos también estrenarán compañeros en Sudáfrica. El cambio más llamativo será el de Juanlu Esbrí, que precisamente unirá su camino al de Sanyo Gutiérrez, el jugador que este martes contribuyó a cerrar su aventura junto al valenciano.

Por su parte, Álex Ruiz iniciará un nuevo proyecto con Javi García Mora, quien avanzó este martes junto a José Jiménez, imponiéndose con autoridad a Dylan Guichard y Clément Geens por 6-4 y 6-2, antes de reencontrarse con su futuro compañero en el próximo torneo.

Rodríguez y De Pascual vuelven a sorprender

Otra de las actuaciones destacadas llevó la firma de Alonso Rodríguez y Juani De Pascual, que confirmaron su gran momento eliminando a los decimosextos cabezas de serie, Íñigo Jofre y Jairo Bautista, por 7-6 (6) y 6-3.

Tanto Coki Nieto y Jon Sanz, como Momo González y Lucas Campagnolo, Javi Garrido y Lucas Bergamini también superaron sus debuts y se clasificaron para octavos de final.

Este miércoles llegará el turno de los grandes favoritos, con el debut de Arturo Coello y Agustín Tapia, Ale Galán y Fede Chingotto, Juan Lebrón y Leo Augsburger y Franco Stupaczuk y Mike Yanguas. Además, todas las miradas volverán a estar puestas sobre Coquito Zamora y Pablo Sánchez, la joven pareja española revelación del torneo, que buscará prolongar su sueño frente a Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

Ale Alonso y Marina Guinart arrancan con buen pie

La jornada también dejó el esperado estreno de varias de las nuevas parejas femeninas. Alejandra Alonso y Marina Guinart, séptimas cabezas de serie, comenzaron su nueva etapa con una trabajada victoria ante Vero Virseda, ex compañera de la catalana, y Jimena Velasco por 7-6 (5) y 6-3.

La pareja tuvo que reaccionar después de verse 4-1 abajo en el primer set, pero logró cambiar la dinámica del encuentro, igualó la manga y terminó imponiéndose en el tie-break. Ese impulso les permitió dominar el segundo parcial y sellar el pase a los octavos de final.

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En el resto de la jornada femenina avanzaron con solvencia Alix Collombon y Ksenia Sharifova, que firmaron el triunfo más rápido del día, además de Carolina Orsi y Patty Llaguno. También remontaron Fassio y Eugenia Barrera, capaces de darle la vuelta a un partido que parecía perdido ante Virginia Riera y Teresa Navarro.