Alejandro Galán se sincera: "Tendría que haber dejado a Lebrón antes"

En marzo de 2024, cuatro años después de la unión de una de las mejores parejas de pádel que se han visto jamás, Juan Lebrón y Alejandro Galán se separaban. Ambos jugadores, que compartieron infinitos momentos juntos, no acabaron de la mejor manera. Un año después, Galán se sincera sobre la ruptura con su excompañero.

En Doha, un encontronazo de Juan Lebrón con Mike Yanguas y Javi Garrido, fue la gota que colmó el vaso para Galán. Fue entonces cuando decidió que ya no quería ser pareja de 'El Lobo' y prefería empezar una nueva etapa en el pádel, aunque fuera justo iniciada la temporada.

"Yo había decidido que lo dejáramos en el Major de París de 2023. Tuvimos una charla y le dije que no íbamos a seguir al año siguiente, pero luego vinieron tres meses muy buenos, y no me refiero solamente a lo deportivo, y decidí reevaluarlo. Lo volvimos a hablar, de darnos una oportunidad más con límites claros que iban al margen de lo deportivo", comentó Galán en el canal 'VeinteDiez'.

Alejandro Galán y Juan Lebrón celebran el pase a una final / World Padel Tour

Tras el inicidente en Doha, el madrileño tenía claro quién debía ser su nuevo compañero. "Cuando pasó todo, yo cumplí con mi palabra y llamé a Fede, con quien ya había tenido una conversación previa. Me encajaba, creo que pudimos congeniar en lo deportivo, porque en lo personal ya nos conocíamos y ha sido mejor de lo que podíamos esperar", añadió.

Actualmente, Galán hace pareja con Federico Chingotto. La nueva dupla hispanoargentina es una de las esperanzas para desbancar a los intratables Coello-Tapia. "Sí, nosotros tenemos que darle una vuelta más en cuanto a lo táctico porque sabemos que tienen (Coello y Tapia) más armas que nosotros. Son dos jugadores súper completos. Creo que nosotros también lo somos, pero ellos tienen la parte de la altura y de la pegada ambos y nosotros tenemos que dar un puntito más", aseguró.

Galán y Chingotto se entienden muy bien como pareja / Premier Padel

Sobre la relación actual con Juan Lebrón, fue claro. "No hay relación. Para mí, el respeto va por delante y ha habido cosas con Juan que no han estado bien". 'El Lobo' mencionó en su momento que no le pareció bien el momento en el que Galán decidió romper. Este último contestó contundente: "Le doy la razón, tendría que haberle dejado antes".

Galán domina a Lebrón

Desde que rompieran ambos jugadores, el enfrentamiento directo lo tiene claramente ganado Alejandro Galán por 4-0. Una relación muy tensa la que hay entre Galán y Lebrón, que hace poco más de un mes vivieron otro episodio tenso en la final del Miami P1 de Premier Padel.

Fue en el calentamiento, cuando Lebrón se acercó a Galán para preguntarle "si le había dicho algo malo". Stupaczuk, compañero actual de 'El Lobo', sonreía junto a Chingotto, viendo lo que estaba sucediendo a su lado. En definitiva, no siempre los finales son felices.