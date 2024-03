Alejandro Galán: "Tengo muchos motivos para tener un gran cierre con Lebrón"

Alejandro Galán está viviendo su último baile al lado de Juan Lebrón, pareja de la que se separa tras finalizar su participación en el torneo de Acapulco. El jugador madrileño espera que sea una despedida a lo grande el domingo levantando el título pese a que la separación fue un tanto tumultuosa por los incidentes acontecidos en Doha.

Desde Acapulco Galán habló con Sport con tranquilidad de todo lo acontecido y de su proyecto junto a Fede Chingotto que arrancará en el torneo de Venezuela la semana que viene.

¿Qué sensaciones estás teniendo en Acapulco?

Sensación de agradecimiento porque el pádel empezó aquí y porque después de la tragedia (Huracán Otis) están haciendo un gran esfuerzo por tenernos aquí, porque viene la gente y se vuelcan con nosotros. En cuanto a lo deportivo tratando de disfrutar cada momento al máximo. Llevamos aquí varios días de entrenamientos y de convivencia y ya dos partidos de competición pero sabiendo que es el último torneo queremos dar lo mejor de nosotros.

El deportista nunca está exento de las emociones externas, pero después queremos sacar nuestro lado más profesional y hacer equipo en todo momento

¿Cambian las sensaciones dentro de la pista sabiendo que no vas a seguir con esta pareja?

Hay muchas emociones a gestionar. El deportista nunca está exento de esto, pero después queremos sacar nuestro lado más profesional y hacer equipo en todo momento. Estamos intentando hacer un buen cierre.

El primero partido no empezó muy bien

Es difícil. También era el primer día que competíamos en esas condiciones de viento y no empezamos nada bien, pero conseguimos darle la vuelta con mucha lucha. En el segundo partido ya las cosas fueron mucho mejor.

Galán y Lebrón se abrazan tras el triunfo en su debut / Premier Padel

Hablas de hacer equipo. Sanyo insiste en que en el fondo el pádel es un deporte individual. ¿Qué opinas al respecto?

Yo siempre creo en los equipos de verdad y a mí no me gustan los cambios. Es verdad que el ranking es individual y ahora mismo con el cambio que tendremos Juan (Lebrón) y yo dejaremos de sumar de la misma manera, pero al margen de eso hay que tratar siempre de fortalecer el equipo lo máximo posible. Así cuando yo no esté bien me va a reforzar. Es decir, que mi entrenador o mi compañero puedan ayudarme. Pero bueno, es una opinión de Sanyo.

Que no compartes

No al cien por cien. Entiendo su punto de vista, pero no la comparto al cien por cien.

Acaba la frase. Cuando tomé la decisión de separarme de Juan sentí…

Que tenía que comunicárselo (risas).

¿Algo que añadir?

Es lo que sentí en ese momento.

El incidente de Doha fue un acto desafortunado del que él está arrepentido. Ha sido muy claro con todo el mundo

¿Crees que si hubiera seguido con vosotros Mariano Amat Juan habría actuado de otra manera en Doha? ¿O es indomable?

No creo que esa sea la palabra que define a Juan. Tampoco creo que fuese un tema de la gente que hubiese allí. Lo de Doha fue un acto desafortunado del que él está arrepentido. Ha sido muy claro con todo el mundo y hay que dejarlo aislado y ya está.

Conocemos a las familias y a todo nuestro entorno y creo que no cambiará gran cosa nuestra relación. Seguirá igual.

¿Vuestra relación ha cambiado?

Nos conocemos mucho, hemos jugado juntos durante estos cuatro años pero nos conocemos de hace mucho más tiempo. Conocemos a las familias y a todo nuestro entorno y creo que no cambiará gran cosa nuestra relación. Seguirá igual.

¿Te has arrepentido en algún momento de tu decisión?

No. Lo sentía ya así y cuando el cuerpo te pide estos cambios y nuevos proyectos no te arrepientes de decidirlo. Ha sido una decisión meditada. Obviamente entiendo a Juan esa parte de disculparse, estoy con él, no hay ningún problema que tenga que perdonar yo, pero es una decisión que ya estaba pensada.

¿Duermes mejor?

Estoy durmiendo bastante mal… porque tengo Jet Lag en Acapulco.

Cómo te escapas de la pregunta

Te contesto la verdad (risas). Hoy me he despertado a 3.30 y ayer a las 2.30 así que…

¿Hasta qué punto tienes ganas de que se acabe el torneo de Acapulco y poner fin a la pareja?

Tengo muchos motivos por hacer un gran torneo, hacer un gran cierre con Juan. Tengo muchas ganas de seguir ganando, la ilusión de volver a ser número uno, así que cada torneo es importante y sobre todo este donde podemos cerrarlo de la mejor manera posible que sería ganándolo. Nosotros hemos sido una pareja y un equipo que ha ganado muchísimo y son todo motivos para que termine el torneo... pero el domingo.

¿En algún momento os habíais planteado renunciar al torneo de Acapulco?

No. En mi caso no y nunca se ha puesto esto sobre la mesa.

Junto a Chingotto se trata de aprender de él, absorber todo lo que pueda darme y que crezcamos juntos.

Nuevo proyecto con Chingotto con quien ya has empezado a entrenar.

Sí, estoy muy ilusionado, con muchas ganas de jugar con él porque necesitaba este proyecto nuevo, es un jugador completamente diferente y el reto de seguir aprendiendo y de seguir ganando con compañeros diferentes que creo que en toda mi carrera he ganado con todo tipo de compañeros son retos muy ilusionantes. Con él me he sentido muy bien. Hay cosas que aprender porque llevo cuatro años y pico jugando con Juan siguiendo unos patrones y un estilo de juego diferente. Entonces se trata de aprender de él, absorber todo lo que pueda darme y que crezcamos juntos.

Separarte de Juan implica cambios en el ranking, ¿el objetivo sigue siendo el número uno?

Sí. Nosotros vamos a entrar con ganas de ganar a todo el mundo, con las mismas posibilidades. Creo que formamos una pareja supercompleta. Yo le puedo ayudar en la parte ofensiva y él a mí en la defensiva y vamos con intención primero de conocernos sin ponernos la presión de los resultados ya que obviamente tenemos mucho que aprender el uno del otro y conseguir una identidad propia de juego, pero queremos ganar a todos.

¿Os habéis marcado plazos?

No. Empezamos proyecto, no vamos a meternos presión añadida. Creemos y confiamos en lo que podemos hacer juntos y no estamos pensando en si va mal.

¿Al lado de Chingotto veremos una versión muy diferente de Galán?

No lo creo. Yo tengo mi identidad de juego, mi identidad en el campo y no creo que cambie mucho. Obviamente estamos en proceso de conocernos y de ver qué necesidades tiene nuestro juego pero nada más.

¿Con tantos cambios de parejas, como ves el panorama de esta temporada?

Yo no soy muy dado a los cambios, no me gustan demasiado, pero imagino que todo el mundo que lo hace tiene sus motivos y que siente que sus etapas y sus ciclos se han cerrado. Yo ahora mismo estoy enfocado en esta semana hacer el mejor cierre posible y con la mochila cargada de ilusión en todo lo que viene.

De mi parte va a haber una lucha total por ser el número uno, así que habrá partidos bonitos.

Pero ahora todo se iguala un poco más

Se han mantenido las dos primeras parejas que hicieron un gran año el año pasado (Coello/Tapia y Stupaczuk/Di Nenno) pero entre los demás se ha generado un baile en el que todos se tendrán que ir acoplando. Todos son grandes jugadores y hay que ver como nos formamos todos como pareja. No es solo importante que haya dos grandes jugadores en pista que obviamente todos los del cuadro principal son de un nivel altísimo, pero hay que ver como se ensamblan todas las parejas. De mi parte va a haber una lucha total por ser el número uno, así que habrá partidos bonitos.

Sobre la eliminatoria Madrid-Manchester City

Hablemos un momento de fútbol. Tu que eres madridista de pro: Madrid – City

Será complicado. Creo que el año pasado fue la verdadera final y que este año el Madrid es un poquito más potente. Va a ser una gran eliminatoria. No sé como estará la agenda pero voy a intentar estar si no es en uno en los dos partidos. Así que imagínate.

¿Quién lo tiene más complicado el Madrid o el Barça?

A día de hoy tiene un rival más complicado el Madrid, pero lo veo con más posibilidades que el Barça (risas).