Ale Salazar: "No tengo pareja para el año que viene"

Es una leyenda del pádel mundial aunque sigue en activo. Alejandra Salazar ha anunciado que 2026 será su última temporada como profesional y los afronta con serenidad, preparada y emocionada a partes iguales. Sorprende que a día de hoy todavía no tiene compañera para ello, pero no le faltarán ofertas. Después, cuando los focos se apaguen, se dedicará a trabajar en la empresa de representación GOAT con el objetivo de ayudar a las jugadoras jóvenes a forjarse un buen futuro en el pádel y en la vida.

Durante el torneo The Open de TQ Alternative Investments, celebrado este lunes en Barcelona con la presencia de la madrileña además de Claudia Fernández y Jairo Bautista con la presencia de muchas caras conocidas y participantes del mundo empresarial, Salazar atendió a SPORT.

Se ha acabado la temporada, ¿qué valoración haces de este año que ha sido larguísimo para todos los jugadores?

Pues como dices ha sido una temporada súper larga, si no me fallan los datos hemos jugado más de 30 semanas, más los eventos, más las exhibiciones, 30 y pico semanas fuera de casa. Creo que es la temporada en la que más tiempo he estado fuera viajando, esto cada vez va a más y vamos a tener que estar muy preparados todos los jugadores tanto mentalmente como físicamente para aguantar este ritmo. Por otro lado, estoy muy contenta de que el pádel vaya estando en lugares que hace años ni lo hubiéramos imaginado.

¿Y de tu rendimiento?

Creo que he estado bastante estable todo el año con algún torneo malo, como hay todos los años, pero en general me he encontrado muy bien, he jugado otro año más el Master Final que significa estar entre las 16 mejores y que era algo que me hacía muchísima ilusión. Ahora a seguir otro año más, intentar repetir, seguir estando en el mejor torneo que es el premio para todos los jugadores y poder disfrutar en el Palau con estas 15.000 personas que se nos ponen los pelos de punta solo de pensarlo.

Es un orgullo verlo desde esa perspectiva más madura y decir: 'qué bonito haber contribuido a que el pádel esté hoy donde está'.

¿Cómo se vive el pádel desde la atalaya de haberlo ganado todo y estando ya al final de tu carrera?

Tienes momentos un poco más de nostalgia o de que te gustaría todavía estar viviendo esos momentos que ahora son tan bonitos. Se han mejorado tanto los torneos que dices: si me hubiera pillado esto en mis mejores años... pero por otro lado también es un orgullo verlo desde esa perspectiva más madura y decir: 'qué bonito haber contribuido a que el pádel esté hoy donde está'. También he cogido unos años maravillosos, he podido disfrutar al lado de grandes jugadoras y he tenido buenos entrenadores... me ha ayudado tanto a conocerme también a nivel personal que todo eso hace que sea la Alejandra de hoy día, así que muy feliz de toda mi carrera.

Yo con 16, 17 o 20 años no me sentía jugadora profesional ni que me iba a dedicar a eso. Yo estudiaba y no decía 'soy jugadora profesional de pádel' como hoy las niñas que ya con 16, 17 y 18 viven por y para el pádel.

¿Cómo ves a todas estas jugadoras jóvenes que están apretando tanto? ¿Te reflejas en ellas o es un mundo absolutamente distinto a cuando tú tenías su edad?

Sí que te paras a comparar y muchas veces pienso la suerte y la cantidad de ayuda que tienen las niñas de hoy en día. No sé si yo hubiera sabido esto hace años si habría jugado a este nivel a su edad. Es inevitable compararlo. Hoy las jugadoras de 20 años son ya muy maduras, en mi generación quizá hasta los 30 no se tenía. Yo te podría decir que no fue hasta los 30 cuando adquirí esa madurez de experiencia y de haber vivido todas esas cosas o de tener un equipo más multidisciplinar con tu nutricionista, tu psicólogo, tu preparador físico... Yo con 16, 17 o 20 años no me sentía jugadora profesional ni que me iba a dedicar a eso. Yo estudiaba y no decía 'soy jugadora profesional de pádel' como hoy las niñas que ya con 16, 17 y 18 viven por y para el pádel. Nosotras maduramos mucho más tarde.

Uno de los grandes cambios que hay en el pádel de hoy en día son los cambios de pareja ¿Tú crees que esto es bueno o es malo para el pádel?

Tiene su punto negativo y su punto positivo. Que las parejas se cambien le da vidilla, le da salsa al pádel con esa incertidumbre de ver que tal cuajan unas con otras, pero es verdad que por el otro lado hay proyectos que son muy cortos. Se va moviendo todo demasiado rápido y quizás se necesitan proyectos un poco más a medio o a largo plazo para congeniar con alguien. Es muy fácil tirar la toalla por perder dos veces o tres veces con una pareja, pero es que es muy complicado construir un proyecto a largo plazo con esa confianza o con esa lealtad.

Solo la uno o la dos son las que eligen y juegan con quien realmente quieren, con su mejor opción, todas las demás, lamentablemente, van jugando con las opciones que van quedando

Hay poca paciencia

Al final hay muy pocas personas que juegan con quien quieren. Solo la uno o la dos son las que eligen y juegan con quien realmente quieren, con su mejor opción, todas las demás, lamentablemente, van jugando con las opciones que van quedando. Es inevitable que vayan mirando siempre a mejores opciones porque no están jugando realmente con su mejor opción, con su ideal de compañera, por eso al final se dan tantos cambios. Siempre estás mirando un poco por el retrovisor quién puede ser mejor para ti.

Comentan muchos jugadores que ahora hay mucha convivencia, muchos viajes, mucho estar fuera de casa y esto desgasta mucho a la pareja.

Totalmente, es otro de los factores que provoca mucho desgaste. La convivencia, el estar juntos, también los equipos. Ahora cada jugador tiene su equipo, su fisio, su entrenador y al final son muchas personas opinando, muchos criterios diferentes y eso siempre va a provocar roces o diferencias que aceleran ese desgaste y te llevan a mirar fuera y optar por cambiar.

Una de las parejas que no ha hecho esto ha sido Ari Sánchez y Paula Josemaría que se despidieron el domingo tras una trayectoria de 5 años con muchos éxitos

Cuando haces un balance del año y te va bien como es el caso de Ari y Paula que están arriba y que van ganando siempre, es más difícil que se planteen el cambio. Además, ¿con quién cambias? porque las opciones son mucho menores y es más difícil plantearte un cambio cuando estás arriba. Les ha ido fantástico, han estado peleando por el número uno cinco años... yo he tenido la suerte de enfrentarme a ellas, de tener que esforzarme el triple porque te lo ponían muy difícil. Hemos ganado, hemos perdido unas con otras y yo creo que nos hemos hecho mejores las unas a las otras con estos duelos que hemos tenido durante tantos años en la lucha por el uno. Con Ari hemos peleado por el uno contra otras parejas de anteriores años así que es muy bonito ver cómo crecen todas y van mejorando y superándose.

A Ari (Sánchez) le deseo muchísima suerte y que siga trabajando como lo está haciendo porque lleva una carrera espectacular.

Tú que has pasado por esta misma situación de una rotura después de tanto tiempo ¿Qué consejo le darías en adelante?

Me emociona mucho ver todo lo que ha madurado y todo lo que ha progresado, tenemos una relación muy bonita y ella tiene claro que ahora llegan otras oportunidades, otros retos que también son súper importantes para el deportista. Una vez que ya lo ha conseguido todo con una compañera ahora esa ilusión que pueda tener con otra persona se convierte en uno de esos retos que nos ponemos tanto a corto plazo como a medio plazo y que es nuestro alimento del día a día. Le deseo muchísima suerte y que siga trabajando como lo está haciendo porque lleva una carrera espectacular.

¿De toda tu carrera qué error no repetirías y qué error lo volverías a hacer?

Seguro que he cometido errores, por supuesto, pero en general he tenido la suerte de jugar con quien yo he querido casi toda mi trayectoria y eso es muy difícil. En ese sentido estoy tranquila con todo el proceso que he tenido.

Te vas de vacaciones y después afrontas ya tu último año, que será un año de despedidas constantes ¿Estás preparada para esto?

Sí, lo tengo muy claro, estoy muy concienciada y muy tranquila con toda mi carrera y lo que tenga que venir vendrá. Voy a trabajar en todos los planos para este último año y disfrutarlo muchísimo, estoy con ganas de dar mi mejor versión este último año.

Martina Calvo y Alejandra Salazar disputaron su último partido juntas en Barcelona / Premier Padel

¿Tienes pareja para el próximo año?

Ahora mismo, no.

O sea que no vas a jugar con Martina Calvo.

No voy a jugar con Martina Calvo

¿Has recibido alguna llamada, has llamado a alguien?

Estoy todavía en un proceso de tranquilidad, de pensar con quién me gustaría jugar y todavía no tengo respuesta.

Sí que puedo elegir compañera, pero a lo mejor no la que más me gustaría.

¿Crees que todavía puedes elegir con quién jugar?

Sí, pero quizá las opciones son menores. La cota alta de las jugadoras ya están jugando entre ellas, o sea que sí que puedo elegir pero a lo mejor no la que más me gustaría.

¿Te hubiera gustado seguir con Martina el año que viene?

Por supuesto, creo que es una niña fantástica, tiene un potencial brutal y era el proyecto que se habló: dejar ese legado de terminar con una jugadora joven a la que poder enseñarle, pero las cosas son así y habrá que buscar nuevos rumbos.