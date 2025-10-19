Ale Salazar y Martina Calvo levantan su primer título juntas en Lyon y la race se pone al rojo vivo

Si bien de entrada se trata de un torneo menor ya que estamos hablando de un FIP Platinum, también lo es que fueron muchos los jugadores top que se inscribieron en el torneo que se ha llevado a cabo esta semana en Lyon para seguir con ritmo de competición y arrancar unos puntitos que a final de año podrían llegar a ser determinantes. Pese a que los ganadores sumaron solo 300 puntos, son más que llegar a semifinales de un P2 (180) y solo 60 puntos menos que llegando a semis de un P1 (360), así que al tener dos semanas libres antes de afrontar el P2 de Newgiza, que se celebra en la ciudad egipcia del 25 de octubre al 1 de noviembre, aprovecharon la cercanía de este FIP Platinum para buscar puntos.

Y quienes se llevaron más fueron Alejandra Salazar y Martina Calvo en el cuadro femenino y Álex Ruiz y Juanlu Esbrí en el masculino tras sus triunfos en las sendas finales celebradas este domingo. El objetivo de la mayoría de jugadores Top apuntados en el FIP Platinum de Lyon no es otro que entrar en las Barcelona Finals del mes de diciembre, donde solamente optan los 16 mejores jugadores y las 16 mejores jugadoras de la Race y las puntuaciones entre el 9º y el 16º en hombres y del 11º al 16º en mujeres están igualadísimas, con lo cual la batalla por estas plazas será de órdago en los torneos que quedan por delante que son el P2 de Newgiza, el P1 de Dubai y el Major de México.

Ocho hombres y diez mujeres clasificados para las Barcelona Finals

Están ya clasificados en el cuadro masculino: Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Mike Yanguas y Coki Nieto. En categoría femenina las jugadoras que se han asegurado su plaza son: Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Marta Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.

Alejandra Salazar y Martina Calvo son 13ª y 16ª respectivamente así que este lunes reducirán diferencias y la madrileña superará a Claudia Jensen (ausente en Lyon) mientras que la navarra se acercará muchísimo a Zazu Osoro quien en Lyon ha sumado 90 puntos al llegar a semifinales. Y todo ello gracias a levantar un título tras vencer en la final a Tamara Icardo y Marina Guinart por 6-3 y 7-6 (1). Precisamente la catalana es quien ostenta, a día de hoy, la preciada 16ª posición en la Race.

La clasificación de la Race este lunes a partir de la 11ª plaza será la siguiente:

11ª Ale Alonso (4080 puntos)

12ª Ale Salazar (3985)

13ª Claudia Jensen (3875)

14ª Martina Calvo (3672)

15ª Vero Virseda (3105)

16ª Marina Guinart (2977)

---------------------------------------------------------------

17ª Arantzazu Osoro (2790)

18ª Bea Caldera (2697)

19ª Carmen Goenaga (2697)

20ª Victoria Iglesias (2697)

21ª Lucía Sainz (2417)

22ª Patty Llaguno (2277)

23ª Jessica Castelló (2045)

Álex Ruiz se mete en la lucha

En cuanto a la categoría masculina, Álex Ruiz y Juanlu Esbrí se impusieron por 3-6, 6-3 y 6-4 a Edu Alonso y Juan Tello. Los 300 puntos que les da este título servirán al malagueño para ascender de la posición 25 a la 22 y estará a tan solo 668 puntos del objetivo de la 16ª plaza que ocupa actualmente Jon Sanz. Por su parte, Esbrí asciende a la plaza 26 de la Race, lejos de poder entrar en el Masters, pero todavía con muchos puntos en juego hasta final de temporada.

Otro factor a tener en cuenta es que Pablo Cardona es hoy el jugador 18º en la clasificación, sin embargo, el de Mérida anunció hace unos días que da por finalizada su temporada después de jugar varios torneos con molestias. Cardona ha decidido enfocarse ya a 2026 donde espera regresar a la senda del éxito que abandonó desde que se separó de Leo Augsburger. De esta manera, todos los jugadores que van por detrás y cuyas puntuaciones están en un puño lo tendrán fácil para superarle. A partir de ahí, entrar entre los 16 primeros será otro cantar.

La clasificación de la Race este lunes a partir de la 9ª plaza será la siguiente:

9º Paquito Navarro (3870)

10º Martín di Nenno (3840)

11º Leo Augsburger (3805)

12º Lucas Bergamini (3780)

13º Fran Guerrero (2954)

14º Javi Leal (2895)

15º Momo González (2894)

16º Jon Sanz (2790)

-------------------------------------------------------------------