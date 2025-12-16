Ale Salazar y Claudia Fernández brillan en la tercera edición de The Open Barcelona

La tercera edición del torneo amistoso de pádel THE OPEN Barcelona volvió a convertir a la ciudad condal en punto de encuentro entre deporte de élite y mundo empresarial. El evento, organizado por TQ Alternative Investments junto a la Corporación Financiera Azuaga y con la colaboración de GOAT Sports Management, se celebró en las instalaciones de Augusta Padel Sant Cugat, en un entorno natural y exclusivo.

La jornada tuvo como grandes protagonistas a Alejandra Salazar y Claudia Fernández, dos referentes del pádel mundial que compartieron pista con los asistentes. Su presencia elevó el nivel competitivo y aportó un valor diferencial a un torneo que sigue consolidándose como una cita singular dentro del calendario social y deportivo de Barcelona.

El torneo reunió a 32 participantes, que compitieron en un formato dinámico pensado para fomentar tanto el juego como la interacción entre los asistentes. Más de 50 profesionales procedentes de distintos sectores empresariales participaron en una experiencia que combinó pádel, relaciones profesionales y un ambiente cercano y distendido.

Además de Salazar y Fernández, el evento contó con la participación de Jairo Bautista, actual número 22 del mundo, y de Iago Fuertes, joven promesa del pádel español y campeón de Europa de menores con la selección española en 2024. Un elenco de jugadores que aportó variedad, talento y espectáculo a la competición.

Claudia Fernández hizo pareja con Jairo Bautista en un momento del torneo / TQ Alternative Investments

Claudia estrenó el título de Maestra

El torneo se celebró, además, en un contexto muy especial para Claudia Fernández, apenas un día después de proclamarse campeona del Premier Padel disputado en Barcelona, un detalle que añadió aún más relevancia a su presencia y despertó la admiración de los asistentes.

Las dos parejas con más juegos acumulados durante la competición obtuvieron el privilegio de enfrentarse a las estrellas en una final de exhibición, que dejó momentos memorables y permitió a los participantes medir su nivel frente a algunas de las mejores jugadoras del circuito.

Más allá de la competición, la jornada incluyó un sorteo exclusivo y un cóctel posterior, diseñado para favorecer el networking y el intercambio de experiencias en un ambiente relajado. La cercanía y accesibilidad de las jugadoras fue uno de los aspectos más valorados por los asistentes, que pudieron compartir tiempo y conversación con ellas fuera de la pista.

El CEO de TQ Alternative Investments, Antoni Quintana, destacó la importancia del evento para la compañía: “Estamos muy satisfechos con la celebración de esta tercera edición de THE OPEN en Barcelona. Este evento consolida nuestra apuesta por crear espacios que combinan inversión, networking y deporte, y refuerza nuestro compromiso con el territorio.”