Ale Galán: "Esto es solo un partido de pádel"

Ale Galán estaba como unas castañuelas cuando pudo celebrar de nuevo el título en el Italy Major. Es la tercera vez consecutiva que gana este título tan importante de Premier Padel pero, aún sabiendo los puntos que había en juego y el dinero que tanto él como Chingotto ingresarán en sus respectivas cuentas, el madrileño lo tiene claro: "Hoy igual que ayer era solo un partido de pádel".

¿Por qué tanto en semifinales donde se enfrentaron y ganaron a Franco Stupaczuk y Juan Lebrón, como en la final ante Agustín Tapia y Arturo Coello vemos a un Galán más comedido, menos eufórico e insistiendo en convertir estos partidos tan importantes en simples partidos de pádel? Él mismo reconoce que no quieren ponerse tanta presión antes de estos enfrentamientos: "Esto es solo un partido de pádel, nos llevamos esta victoria y cada partido lo seguiremos tomando igual, sin meternos una presión extra", dijo en la rueda de prensa posterior a la final, documento que recogió el portal 'el4set'.

Trabajo mental para apartar lo emocional

Pero mucho de ello está en aspectos externos. Galán notó en el partido de semis que el entorno estaba muy pendiente de su nuevo cruzado con Juan Lebrón. Parecían más importantes sus miradas o comentarios del uno hacia el otro que el propio pádel dentro del 20x10. Ello le maniató, sobre todo en el primer set frente a Stupa y el Lobo. Había demasiada presión externa sobre ellos. "El partido ha pasado más por lo emocional que por lo táctico. Cuando nos hemos dado cuenta de que solo era un partido de pádel nos hemos liberado los dos. He jugado muy tenso al principio y Fede siempre me da esta calma y esa bola de más para seguir vivos", reconocía el madrileño tras clasificarse para la final.

"Cuando nos hemos relajado y hemos recordado que solo era un partido, que daba igual lo que pasase incluso fuera. Recordemos que solo es un partido y que no hay nada más. No hay más rivalidad de lo que pasa ahí dentro y luego cada uno con su familia es feliz", dijo en clara referencia a la insistencia tanto en los medios como en las redes sociales de que se trataba del partido del morbo.

Y no menos morbo tenía la final, después de que se había dicho por activa y por pasiva en múltiples portales de internet que Chingotto no tenía suficiente talento como para ganar a los número uno a quienes hacía mucho tiempo que la Chingalán no conseguía vencer. Todo ello, aún sin quererlo, añade mucha presión en la pareja y tensión en la pista tal y como explica Galán. El trabajo que han conseguido la pareja número dos del mundo es apartar lo emocional del 20x10 para poder desarrollar en plenitud su pádel y dar una lección táctica ante los Golden Boys.

Reconocimiento a los número uno

Galán no duda en asegurar que "en mi carrera nadie me había ganado tantas veces. Sabe muy bien esta victoria después de tanto tiempo jugando contra ellos, ir buscándolo, intentándolo... Somos muy constantes, estamos en un montón de finales y sabemos que varias veces hemos ganado a Agus y Arturo, y ahora mismo esto es un subidón de adrenalina y en lo emocional".

Pero lo que está claro es que a Chingalán lo que les funciona es esta unión, el trabajo en equipo, divertirse en la pista, estar contentos y plantear los partidos simplemente como eso, "solo un partido de pádel".