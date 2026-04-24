Ale Galán: Jugando (en semis) con tu enemigo
El madrileño y Fede Chingotto superaron a Paquito Navarro y Fran González y se medirán en semis a Juan Lebrón y Leo Augsburger, ambos protagonistas de polémicas con Galán
Angie F.G.
Ale Galán y Fede Chingotto están 'on fire'. Es increíble lo que juegan, y si no que se lo pregunten a Paquito Navarro y Fran Guerrero quienes se han visto arrollados por la apisonadora Chingalán que sin apenas fisuras ganaron por un contundente 6-1 y 6-0. El madrileño decía posteriormente en rueda de prensa que Paquito siempre es un jugador muy complicado: "Compite todo y es buenísimo. (...) Sabemos la categoría de jugador que es, tiene todos los recursos en todo tipo de pista y te puedo garantizar que todos los partidos han sido difíciles. (...) Sabemos que la atención es máxima siempre que jugamos contra él".
Seguro que Ale tiene razón, pero lo de Bruselas fue un recital del madrileño, siempre bien secundado por un Fede Chingotto que defiende como los ángeles y da la oportunidad a Galán de desarrollar su juego de ataque con absoluta libertad.
Y si bien en cuartos de final Chingalán arrolló a los 'Pacos', será morboso ver el duelo del madrileño contra Juan Lebrón y Leo Augsburger, sus peores 'enemigos' en el circuito con los que ha vivido sendas polémicas con mucha repercusión en los medios. Es cierto que el 'Alien' siempre intenta mantenerse al margen de los conflictos agigantados en redes sociales, pero la realidad es que estaremos ante el duelo del morbo después de que Lebrón y Augsburger se clasificaran para semifinales tras vencer a la nueva pareja formada por Edu Alonso y Aimar Goñi por 7-5 y 6-4.
Cabe recordar que Galán y Lebrón jugaron juntos cuatro temporadas logrando 33 títulos y tres años siendo número uno, pero su relación se rompió con polémica después de que el madrileño no aceptara las salidas de todo del andaluz y pusiera fin a la pareja pese a los buenos resultados.
El conflicto con el argentino es mucho más reciente cuando Leo dijo en una entrevista que “no soy mucho de mirar a Galán, tampoco soy muy fan de Galán, lo veo como un rival. La verdad es que con Agustín o con Franco me llevo mucho mejor. A Galán si lo tengo ahí no es gran cosa", señaló. La respuesta del ex número uno fue diplomática asegurando que Leo "es un buen chico pero tiene un entorno muy malo desde hace mucho tiempo".
Pues Bruselas vivirá su primer enfrentamiento, sin duda una semifinal con mucho morbo donde se medirán dos parejas muy en forma cuyo resultado es imposible de predecir pese a que por ranking Galán y Chingotto parten como favoritos al triunfo. Veremos como se gestiona la parte mental en un duelo con tanta tensión en la pista.
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