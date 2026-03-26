Alcaraz se refugia en el pádel en Miami: espectáculo, cariño y un reto a los número uno
El número uno del tenis mundial disfrutó del P1 de Miami, bromeó con un duelo ante Coello y Tapia y confirmó su creciente interés por el pádel
Angie F.G.
El Miami Premier Padel P1 tuvo este miércoles un espectador de lujo: Carlos Alcaraz. Eliminado días antes en el Masters 1000 de Miami, el murciano aprovechó su estancia en la ciudad para acercarse al Convention Center y vivir de cerca el espectáculo del pádel.
Recibido por el presidente de la FIP, Luigi Carraro; el CEO de Premier Padel, David Serrahima; y Fernando Belasteguin, director del torneo, Alcaraz repitió visita por segundo año consecutivo, consolidando su conexión con este deporte en pleno auge.
Retando a los número uno
El muciano no dudó en dejar su sello desde el primer momento, con una declaración que arrancó sonrisas: “¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda”. Una frase pronunciada en tono distendido y entre risas, pero que refleja su complicidad con el ambiente del torneo.
Durante su recorrido, Alcaraz saludó a varios de los protagonistas del circuito. Se fundió en un abrazo con Agustín Tapia y Arturo Coello, y también compartió momentos con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk o con Vero Virseda antes de ocupar su asiento en el palco junto a Carraro para seguir los partidos.
Alcaraz, un fan del pádel
El interés del tenista por el pádel es cada vez más evidente. “Yo también me estoy acercando al pádel últimamente”, explicó. A lo que Carraro respondió entre risas: “Y vencerás a todos”.
Más allá de la broma, Alcaraz también analizó qué tenistas podrían ser duros rivales en una hipotética transición del tenis al pádel. “Sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus smashes.”
Ante la misma pregunta pero contra jugadores de pádel no dudó: “¿En pádel?, todos”. Un reconocimiento al nivel competitivo de una disciplina que cada vez atrae a más figuras del deporte mundial.
Un año después de su primer contacto en directo con el pádel en Miami, Alcaraz ha querido repetir experiencia. Señal de que, más allá del espectáculo puntual, su vínculo con la pala sigue creciendo.
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