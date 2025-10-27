Alarma: ¡Las número uno se caen de Newgiza!

Este final de temporada está siendo muy duro para los jugadores tras un calendario más que exigente, y los jugadores y jugadoras están notando el desgaste físico de un año sin penas descanso para sus protagonistas.

Newgiza está pagando los platos rotos de este desgaste físico de los jugadores y este lunes vio cómo la pareja número uno del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea, se daba de baja del torneo uniéndose a la ya anunciada de Bea González y Claudia Fernández por problemas físicos de la madrileña, y a la de los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes optaron por descartar el desplazamiento a Egipto para tener más tiempo de descanso.

En esta ocasión la baja de las número uno, anunciada por Premier Padel, ha sido por problemas físicos de la argentina según el comunicado que ha emitido el propio circuito: "La pareja número 1 del mundo, Gemma Triay y Delfina Brea, se ha retirado del CIB NEWGIZA Premier Padel P2 debido a una lesión de Delfina Brea", reza el mensaje.

En el mismo comunicado se explica la reordenación del cuadro femenino del P2 egipcio: "Su lugar en el cuadro principal será ocupado por la pareja número 9, Carmen Goenaga y Beatriz Caldera, con la incorporación de una pareja Lucky Loser adicional tras esta baja, además de la ya existente tras la retirada de Fernández y González". Además, da ánimos a la argentina: "Le deseamos a Delfi una pronta recuperación y esperamos verla de nuevo en pista muy pronto".

La entrada de Goenaga y Caldera les da una oportunidad muy importante para intentar entrar en las Final Tours de Barcelona ya que de las jugadoras que de momento están fuera de las 16 primeras palas de la Race, son las únicas que solo tienen 20 torneos que les contabilizan así que si hacen un buen torneo en Newgiza y en las siguientes citas del calendario podrían superar a jugadoras como Aranzazu Osoro, Marina Guinart o Vero Virseda e intentar meterse en el Masters. Los cuadros definitivos son los siguientes:

Cabe recordar que Triay y Brea ya no jugaron las semifinales de Milán ante precisamente Bea González y Claudia Fernández, en esa ocasión por problemas físicos de la menorquina, que tuvo un fuerte malestar estomacal que le impidió saltar a la pista y optaron por la retirada del torneo que ganaron Ari Sánchez y Paula Josemaría. Por lo que está siendo un final de temporada complicado para las número uno.

Con esta baja Newgiza se queda sin las dos parejas número uno del circuito y, aunque se trata de un P2, desde luego las duplas número dos del ranking, Ale Galán y Fede Chingotto en el cuadro masculino y Ari Sánchez y Paula Josemaría en el femenino, intentarán sumar los 600 puntos en juego para acortar distancias y seguir en la lucha por asaltar la cima del pádel mundial.

Hay todavía en juego 14.200 puntos en juego (7.100 puntos por jugador) ya que a los 1.200 de Newgiza (600 por jugador) hay que añadir los 4.000 (2.000 por jugador) del Mundial por parejas de Kuwait (del 3 al 9 de noviembre), los 2.000 (1.000 por jugador) del P1 de Dubai (del 10 al 17 de noviembre), los 4.000 (2.000 por jugador) del Major de México (del 24 al 30 de noviembre) y los 3.000 (1.500 por jugador de las Final Tours de Barcelona (del 8 al 14 de diciembre).

En el cuadro masculino, la distancia entre Ale Galán y Fede Chiongotto respecto a Arturo Coello y Agustín Tapia es de 4.160 puntos, mientras que la diferencia en el cuadro femenino entre Ari Sánchez y Paula Josemaría con respecto a Gemma Triay y Delfi Brea es de 5.820. Unas cifras importantes, difíciles, pero matemáticamente todavía alcanzables para ambas parejas.