Agustín Tapia tocó el cielo

El jugador argentino alcanzó el número tras su victoria junto a Arturo Coello en la final del torneo de Vigo Sport estuvo con Agus en el Pádel Indoor Mataró y explicó sus sensaciones tras un épico final en Vigo

Agus Tapia mantiene el rostro angelical que tenía cuando pegó el estirón. Sigue conservando el tono de voz del mismo chico tímido que un día voló a Barcelona de la mano de Pablo Corsetti para dedicarse al pádel. Y sigue teniendo la esencia de ese chavalín que era talento puro.

Unos años más tarde, ese diamante argentino ya ha saboreado su primera semana en la cima del pádel mundial. Ha sido efímero pero lo ha gozado y va a por más. En la semana del WPT de Copenhague, semana de parón obligado por la lesión de su compañero Arturo Coello, atendió a SPORT en las instalaciones del Padel Indoor Mataró.

¿Ser número 1 del pádel quiere decir muchas cosas?

Dice muchas cosas pero no quiere decir nada. Estamos muy felices. Pero lo que marcará es quien acabe la temporada como número 1. La semana que vivimos en Vigo fue increíble. Y se dio de la mejor forma. No podía ser en dos sets. Teníamos que sufrir. Y fue así. Y cuándo lo tienes cerca, te pones a pensar en muchas cosas que no deberías pensar. En lo que te ha llevado donde estás. Es bonito.

Todo se va a ver a final de año. Ahora, llegamos antes de tiempo. La sensación está pero terminar el año de 1 me haría mucha ilusión y sería una locura.

¿Tuviste una sensación de vacío?

Sí... pero creo que fue por cómo ganamos ese número 1. Por la final, por los rivales, por cómo se dio. Pero más tarde te pones a pensar y ¿qué cambia? no cambia nada. Hace una semana era el número 2 y estaba normal. Es un número. Todo se va a ver a final de año. Ahora, llegamos antes de tiempo. La sensación está pero terminar el año de 1 me haría mucha ilusión y sería una locura.

¿Qué has encontrado en Arturo Coello y hasta dónde puede llegar la pareja?

Es un proyecto para muchos años. Esperemos. Nosotros dijimos al principio que si los resultados no se daban, estábamos dispuestos a entrenar y dejar todo para congeniar lo antes posible. Y creo que si no hubiéramos ganado ni un torneo lo seguiríamos intentando. Y te hablaría de Arturo como te hablo de él ahora. Es una persona excelente. Tiene una familia excelente. Y me sigue sorprendiendo lo maduro que es y lo claras que tiene las cosas. Tiene 21 años. Me quedo con que nos llevamos muy bien dentro y fuera de la pista y esto se nota. Nadie se esperaba este inicio. Tampoco nosotros. Nos ayudó a estar tan dispuestos a hacerlo bien y congeniar rápido. Y, al final, el éxito ha venido solo.

Tenemos la broma antes de los partidos de decirnos que estamos mal y que el otro tiene que tirar del carro, pero entramos y siempre tiramos por partes iguales.

Pablo Crosetti comentó que no definir quién llevaba el timón era beneficioso.

Nos ayuda venir de jugar con compañeros con mucha experiencia y haber ‘comido mierda’ con jugadores que han tenido una vida en la parte alta del ranking. Tenemos la broma antes de los partidos de decirnos que estamos mal y que el otro tiene que tirar del carro, pero entramos y siempre tiramos por partes iguales.

Se nota en la pista que si uno baja el otro ayuda al 100%

De eso se trata. Un partido es muy largo y pasan muchas cosas. O tiramos los dos o tira uno. Pero, siempre tira alguien. Nunca me había pasado esto. En la final de Vigo demostramos un poco de este cambio de roles durante un mismo partido.

Agustín Tapia confesó sus sensaciones como número uno a Sport | VALENTÍ ENRICH

¿Hasta qué punto es importante para ti tener a tu familia en Barcelona?

Tener a mi familia conmigo me da una ayuda en el día a día que repercute mucho en mi juego. Yo hice mucho esfuerzo para estar donde estoy. Me fui de casa y ahora vuelvo a estar con mis padres y mis hermanas. Hace un año que están conmigo y estoy viviendo lo que no viví en aquella época. Sin duda me ha ayudado. Y creo que ahora demuestro que soy un niño feliz que está viviendo la mejor etapa de su vida.

¿Y estar dentro del ecosistema NOX Academy?

También. Ha subido el nivel de entrenamiento. Entrenar con ellos me ayuda a mejorar muchísimo. Si no entreno perfecto, me revientan. Lo he hablado con mis entrenadores. Te exigen mucho.

Tapia en su primer partido del torneo de Dinamarca | WPT

Da la sensación que te gusta entrenar.

Me lo paso bien. Hice un ‘click’ hace tiempo. El solo hecho de venir a Barcelona ya me ayudó a cambiar la idea. No me hubiera perdonado estar aquí y llevar una vida cualquiera sabiendo que tengo toda mi familia en Argentina y no puedo estar con ellos. Es un esfuerzo y si no me lo tomo en serio sufriendo por no estar con ellos, pues me vuelvo y estoy feliz.

Lo de ser número 1, ¿estaba en tu cabeza?

Sí que lo he pensado muchas veces. Pero fue más una consecuencia de entrenar cada vez mejor y subir el nivel. Sabía que podía llegar y esto estaba en mi cabeza. No me imaginaba que fuera tan pronto. Pero he llegado y aún me quedan muchas cosas por mejorar. Creo que me queda ser mucho más profesional y tengo esto pendiente. Cuando el cuerpo me pase un poco más de factura me pondré más en serio. He llegado a ser número 1 y aún no sé si di mi 100%. De un año a otro noto que soy más profesional… y esto me ha ayudado. Pero para mantenerlo creo que tengo que dar mucho más de mi.

Alimentación, psicólogo… antes pensaba que no servía. El nivel del pádel actual te lo exige. Tienes que tener todo perfecto.

Has llegado al número 1 no diste el 100%. ¿Cómo se entiende esto?

Son pequeñas cosas que hace tiempo veía insignificantes. Y mientras voy madurando, voy viendo más grandes. Alimentación, psicólogo… antes pensaba que no servía. El nivel del pádel actual te lo exige. Tienes que tener todo perfecto. Lebrón y Galán tenían todo perfecto. Siempre hay objetivos y se puede ser mejor.

Lo de Chile con Galán fue una pena. Pero a Arturo y a mí nos hizo más fuertes. Hubiese sido diferente si no hubiésemos ganado. Pero ganarlo, fue como ganar los 7 torneos que ya hemos ganado juntos.

¿Aún piensas en lo que pasó en Chile donde tuvisteis que ‘ganar’ un mismo partido por dos veces?

Fue una pena. Pero a Arturo y a mí nos hizo más fuertes. Hubiese sido diferente si no hubiésemos ganado. Pero ganarlo, fue como ganar los 7 torneos que ya hemos ganado juntos. Es algo que no puedes controlar. Una situación horrible que no se la deseo a nadie. Le supimos dar la vuelta y me quedo con esto. Con la fuerza del equipo.



Coello y Tapia celebrando una victoria



| WPT

¿Cómo es vuestra relación con Lebrón y Galán tras ese episodio?

De hola y adiós.

¿Se ha generado un ecosistema tóxico con ellos?

Un número uno cuenta siempre con esto. Se les mira al detalle, con lupa. Todos nos equivocamos y no somos perfectos. Y cuando estamos bajo mucha presión, hacemos cosas muy bien pero otras que no están tan bien. Se los está matando mucho. Son dos cracks que hace tiempo que son números 1 y la gente creo que tiene que entenderlos un poco más.