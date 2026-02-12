Agustín Tapia: "Por suerte somos muy buenos buscando la motivación y la vamos a encontrar tarde o temprano"

Agustín Tapia y Arturo Coello no han tenido el arranque de temporada deseado. La pareja número uno vio como en su debut en dieciseisavos del Riyad Premier Padel P1 arrancaban cediendo el primer set que jugaron en competición oficial ante los franceses Dylan Guichard y Bastien Blanche, 130 y 128 del mundo. Fue algo muy sorprendente que alteró la los pupilos de un Gustavo Pratto que no daba crédito a lo que estaba viendo, como tampoco lo daban los aficionados que estaban presenciando el partido.

Tras este mazazo para empezar, los Goldenboys resolvieron la papeleta con una reacción sin paliativos y ganaron el partido por 3-6, 6-1 y 6-2. Fue un primer aviso de que les faltaba un plus en la pista: "No estamos jugando a nada", decía Coello en el banco. "Estamos jugando sin intención y con miedo", remarcaba.

Llegó el partido de octavos de final y las cosas poco cambiaron. En esta ocasión los rivales eran Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, 30 y 29 palas del mundo respectivamente y que en Riad partían como pareja 14. El español y el brasileño llevaron al límite a Arturo y Agus en un partido que se decidió por detalles, esos detalles que marcan la diferencia cuando tienes delante a los número uno. El resultado indica como de apretado fue el duelo, 7-6 (3) y 7-6 (8).

Buscando la motivación

Dos serios avisos para Tapia y Coello cuyo único objetivo en 2026 es mantener la cima mundial y seguir con este dominio absoluto durante una temporada más. Así explicaba el argentino, en declaraciones a Padelreview, sus sensaciones ante esta situación buscando los argumentos que lo justifiquen: "Nos está costando un poco después de una pretemporada larga donde pudimos entrenar y prepararnos al cien por cien. Pasó mucho tiempo desde último torneo donde terminamos un año durísimo y compitiendo con un nivel de exigencia muy grande hasta el último partido y después de todo esto volver a empezar siempre cuesta", comentó.

No es la primera vez que les ocurre algo similar a los Goldenboys ya que en el rush final de la temporada anterior pasaron por momentos similares de los que supieron salirse con éxito. El Mozart de Catamarca reconoce falta de motivación y apela a esta capacidad que tiene la pareja de resiliencia: "Nosotros por suerte somos muy buenos buscando la motivación todo el tiempo y la vamos a encontrar tarde o temprano. Creo que falta un poquito eso y también hay un poco de falta de rodaje, de jugar", reconocía Arturo.

Nervios de verdad

Añadió otros ingredientes a los problemas por los que han pasado en los dos primeros partidos de Riad: "La pista está difícil, nos vienen tocando parejas que jugaron muy bien, pero estoy muy contento también por sacar este tipo de partidos que se te ponen difíciles y son duros en unas rondas como octavos o dieciseisavos". El argentino añadió que "son partidos que te hacen mucho más fuerte porque pasas nervios de verdad, no te quieres ir para casa así que nada, estoy muy feliz", sentenció el jugador número uno del mundo.

Tello/Alonso, el reto en cuartos

Este jueves tienen unos cuartos de final también complicados ante Juan Tello y Edu Alonso que, al contrario que Coello y Tapia, llegan a esta ronda con muy buenas sensaciones. El partido, programado para el último turno de la pista central (a las 17.30 hora española aproximadamente), será un nuevo banco de pruebas para la pareja número uno que necesita, por lo que dice Tapia, regresar a las sensaciones que les han llevado al éxito durante tanto tiempo.