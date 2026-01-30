Agustín Tapia gana su primer partido de 2026 y le da una alegría a Lewandowski

Agustín Tapia por fin sonrió. Se le estaba resistiendo la primera victoria al Mozart de Catamarca. Desde luego que no había nervios, estamos en pretemporada y él mismo reconoció que "ganar o no ganar no es ahora tan importante". Pero a nadie gusta perder y menos a todo un número uno que vive del triunfo constante.

Jugando al lado de Jon Sanz en la Hexagon Cup, Tapia había perdido el partido anterior defendiendo los colores del equipo RL9 ante Martín di Nenno y Juan Tello. Pero no tampoco logró la victoria en la Reserve Cup donde jugó al lado de Ale Galán frente a Arturo Coello y Fede Chingotto en un partido para la historia, y así mismo cedió jugando junto a Yanguas contra Coello y Franco Stupaczuk.

Agus llegó a la Caja Mágica con la intención de sacarse esta espinita y lo consiguió por fin tras imponerse precisamente a Yanguas y Javi Leal por 4-6, 6-2 y 10-6 en un igualado partido donde, pese a ceder un set, el argentino logró por fin levantar los brazos tras un partido en 2026. "Por más que sea un torneo de exhibición nos lo tomamos muy en serio, pero la pretemporada sigue siendo lo más importante".

Tapia y Sanz ganaron su primer partido en la Caja Mágica / David Fernandez Fernandez/Hexagon

Agus reconoce que físicamente todavía le falta: "Por ahí no puedo llegar a las bolas a tiempo como quisiera, pero es parte de prepararse para poder aguantar todo el año, no le doy tanta importantcia a haber perdido dos o ganado uno. Si gano contento pero tampoco es la muerte de nadie si perdemos".

Fans de Robert Lewandowski

Cabe recordar que Tapia y Sanz son del equipo que lleva la marca de Robert Lewandowski, un prestigio para ellos: "Robert es alguien muy conocido y para nosotros que sea del Barça, que a mí también me gusta, saber que está él detrás y que sabemos que nos sigue es un placer, nos gusta y nos ilusiona", aseguró Sanz.

En los otros partidos masculinos, Javi Garrido y Tino Libaak mostraron un gran nivel vistiendo juntos la camiseta del Eleven Eleven y lograban una importante victoria frente a Paquito Navarro y Fran Guerrero por un doble 7-5. Un triunfo que además era muy significativa para el cordobés: "No le había ganado a Paquito en mi vida, nunca le había ganado, y pensé, 'qué pereza volver a perder contra este tío que siempre me gana', así que evidentemente haberle ganado por primera vez me da esta alegría y esta ilusión de seguir porque era el único que me faltaba que tenía la espinita de no haberle ganado".

En el partido que cerró la tercera jornada se vio de nuevo a un Chingotto extraterrestre que incluso hace bueno a su compañero, Momo González, y con un pádel que si no fuera porque son parejas 'imaginarias' parecería ya de plena temporada, resolvieron el duelo ante Coello y Alonso del Bella Puerto Rico por 7-6 y 6-4 dando los dos puntos al KRÜ que, sin embargo, con solo 4 puntos tiene complicada su clasificación para la final.

Ari Sánchez y Andrea Ustero siguen imparables

En los partidos femeninos Andrea Ustero y Ari Sánchez siguen pletóricas y en esta ocasión sufriendo mucho más, pero también se llevaron los dos puntos ganando a las Beas González y Caldera cediendo su primer set den la Hexagon Cup (3-6, 6-1 y 6-10).

Gemma Triay y Martita Ortega dieron dos importantísimos puntos a la Rafa Nadal Academy para seguir con opciones de meterse en la final del domingo. La menorquina y la madrileña vencieron a Tamara Icardo y Claudia Fernández por 6-3 y 6-4.

En cuanto a los duelos de la NextGen, David Gala y Flavio Abbate, del XPadel, vencieron por 6-4 y 6-3 a Enzo Jensen y Rama Valenzuela de la Rafa Nadal Academy mientras que Jose Jiménez y Manu Castaño del AD/Ventage ganaron a Pol Hernández y Mariano González del Hexagon Team por 6-4 y 6-2.