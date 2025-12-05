Agustín Tapia: "El camino para seguir haciendo historia es durísimo, pero estamos disfrutando"

Agustín Tapia llegó a Barcelona relajado. Haber conseguido el número uno en Acapulco junto a Arturo Coello permite al argentino afrontar las Barcelona Finals con menos presión, menos tensión, pero no por ello menos ganas. El Mozart de Catamarca sigue ambicioso y quiere sacarse la espina del año pasado donde se quedó a un punto del título.

Así lo explicó este jueves durante el sorteo de los cuadros de las Tour Finals de Premier Padel que tuvo lugar en el Metropolitan Iradier con la presencia del mágico jugador argentino, que estuvo acompañado por Andrea Ustero, además de autoridades del mundo padelístico.

Tapia reconoció que lo que más desea es disfrutar del último torneo de 2025: "Fue un año bastante largo con muchos torneos y bastantes viajes, el sacrificio es máximo y cerrar este gran año jugando unas Finals y habiendo ya decidido el número uno es muy bonito. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este torneo así que ahora queda disfrutar. Es verdad que el año pasado terminó un poco triste para nosotros teniéndolo a un punto para cerrar el año perfecto pero quedó como un gran objetivo para este año así que llegamos con muchas ganas".

Las Finals son un punto y aparte

Tapia y Coello llegan al torneo de Barcelona tras conseguir el título en Dubai y en México, algo muy positivo de cara a las Finals: "Si nos guiamos por los últimos torneos venimos con una confianza muy buena, pero este torneo es diferente, son las mejores parejas y todos los partidos son muy duros. Esperemos que tengamos este plus de confianza", advirtió.

En cuartos de final el sorteo deparó que sus primeros rivales sean Lucas Bergamini y Javi Leal, una dupla incómoda: "Son una pareja que se juntó no hace mucho. Por el lado de Lucas sabemos lo gran jugador que es, todo lo que luchó para llegar donde está hoy y por el otro lado tenemos a Javi que es su primer Master. Este año demostró el nivel que tiene siendo uno de los jugadores revelación y seguramente tendrán muchas ganas como las tenemos nosotros. Será un partido durísimo. Si están jugando unas Finals es porque se lo merecen así que con muchas ganas que empiece el torneo".

Sin duda Agus jugará en 'casa' ya que llegó a Barcelona de jovencito y actualmente vive en Llavaneras donde se ha asentado toda su familia: "Jugar el Master es un premio a todo el año, que ha sido muy largo, con muchos viajes y muchas horas de entreno para poder llegar aquí primero. Me hace mucha ilusión el hecho de que sea en Barcelona, en mi casa. Desde que llegué de Argentina mi primera opción fue Barcelona y fue la única. Llevo ya ocho años aquí así que siento que es mi casa".

Llegar a las Finals como número uno no añade presión a la pareja Coello/Tapia, pero sí quieren sacarse la espinita del año pasado: "Más que presión por llegar como número uno son ganas de este año terminarlo bien. Cada año está mas duro, pero hicimos un gran trabajo para poder llegar de la mejor forma a este último torneo. El objetivo mayor está cumplido, pero después de la derrota del año pasado uno de los principales objetivos era enfocarnos y poder hacerlo muy bien en estas Finals".

Exigencia máxima hasta el último día

Pese a que el primero objetivo está cumplido, no hay lugar para la relajación: "Pensé que me lo iba a tomar más relajado pero el preparador físico me dijo que no, que todavía quedaba año así que nos lo tomamos como que queda una semana. Hay que seguir enfocados porque el año no está terminado. El objetivo principal está cumplido pero es un torneo especial, tenemos muchas ganas, hay que seguir, queda el último esfuerzo", recuerda Agus, que quería desatarse un poco estos días.

Tapia no descansará hasta el último día de torneo en Barcelona / Premier Padel

Sin duda la mente del Mozart está también en Catamarca: "Lo tenemos super pensado tanto yo como mi familia como todos los jugadores que somos de Argentina. No vemos el momento de que llegue el fin de año para poder volver a nuestra casa, reencontrarnos con los nuestros porque vivimos muy lejos durante gran parte del año así que las vacaciones están super planeadas. Saliera como saliera el año nosotros nos íbamos para Argentina a reencontrarnos con nuestra gente".

Pareja mítica

Coello y Tapia están viviendo unos años juntos increíbles coronándose número uno cada año desde que se juntaron. Da la sensación de que van camino a convertirse en una pareja mítica del pádel mundial: "Sin compararnos con nadie, estamos haciendo nuestro camino. Nosotros nos esforzamos muchísimo. Para llegar donde estamos y seguir haciendo historia el camino es durísimo pero como lo estamos disfrutando así que se va a dar hasta que se dé. Es todo muy duro, el pádel está creciendo y mucho más el pádel profesional así que estamos disfrutando del proceso e intentaremos estar ahí todos los años que podamos".