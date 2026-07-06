Adiós a la extraña pareja del pádel: Augsburger deja a su polémico representante

Se acabó una de las relaciones más peculiares y controvertidas del pádel profesional. Leo Augsburger y su representante, Lisandro Borges, han puesto punto final a una unión que comenzó hace cinco años, cuando el joven argentino apenas era una promesa, y que termina con el jugador convertido en una de las grandes estrellas del circuito Premier Padel.

Ambos eligieron las redes sociales para anunciar la separación. Borges lo hizo mediante un extenso comunicado en el que repasa el camino recorrido junto al jugador, mientras que Augsburger publicó un vídeo cargado de agradecimiento y emoción en el que quiso dejar claro que, pese al final de la relación profesional, entre ambos no existe ningún enfrentamiento.

"Se termina una etapa de cinco o seis años donde compartimos muchas cosas lindas, como malas. Nunca me paré a escuchar a la gente que no te conocía o hablaba mal de vos, nunca me importó porque yo sabía quién eras", afirma Leo en el vídeo. El argentino también reconoce el trabajo realizado por su ya exagente: "Hoy llega a su fin algo que sabíamos que iba a pasar, pero los dos estamos muy contentos con todo lo que hicimos juntos, lo que vos trabajaste para mí y el esfuerzo que yo hice para que hoy tenga un buen contrato y buenos sponsors".

Un contrato de 30 millones de euros

El comunicado de Borges, sin embargo, deja varios titulares. El empresario asegura sentirse orgulloso de haber convertido a Augsburger en "una de las grandes figuras del pádel mundial" y revela un dato hasta ahora desconocido: el contrato firmado con Siux asciende a casi 30 millones de euros, una cifra sin precedentes para una marca española dentro del pádel y que, según el propio representante, constituye "uno de los contratos más importantes de este deporte".

Pero el texto también deja entrever que la ruptura no responde únicamente a una cuestión de distancia o de evolución profesional. Borges admite que ha decidido dar un paso al lado porque no está dispuesto a seguir representando a "un jugador en el que he invertido tiempo, esfuerzo, dedicación y afecto que persevera por un entorno que considero complejo y perjudicial para su desarrollo". Una frase que invita a pensar que detrás de la separación existen discrepancias sobre el rumbo que ha tomado la carrera del jugador.

Captura de pantalla 2026 07 06 175028 / Sport.es

En ese contexto resulta inevitable mirar hacia Juan Lebrón. Durante los últimos meses, Lisandro Borges no ocultó públicamente su enfrentamiento con el andaluz, actual compañero de Augsburger. A través de las redes sociales lanzó varios mensajes críticos hacia el español, alimentando una tensión que nunca ayudó a normalizar la convivencia dentro del entorno de la pareja. Aunque ninguno de los dos protagonistas ha señalado directamente este asunto como motivo de la ruptura, es difícil pensar que esa situación no haya influido en una relación que llevaba tiempo dando síntomas de desgaste.

Una relación desgastada

Augsburger, sin embargo, prefirió quedarse con el lado positivo de estos años juntos. "Hoy las cosas funcionaban, pero no como las primeras veces cuando vivía en Buenos Aires", reconoce el jugador, antes de lanzar un mensaje que resume perfectamente la complicidad que existió entre ambos: "Ya no será lo mismo, pero creo que tapamos muchas bocas juntos". También dejó abierta la incógnita sobre si el tiempo acabará dando la razón a una u otra parte: "Van a pasar los días y los años y ahí sabremos si fue una buena decisión o no".

Borges concluye su despedida deseándole el mayor de los éxitos a quien considera casi un miembro más de su familia. "El vínculo afectivo con él y con su familia seguirá existiendo porque el cariño y el respeto construidos durante todos estos años permanecen intactos", escribe, convencido de que el extraordinario talento de Augsburger le permitirá alcanzar todo aquello para lo que está destinado.

Con esta ruptura se cierra una de las alianzas más llamativas del pádel moderno. Una sociedad que combinó éxitos deportivos, operaciones económicas de enorme impacto y una exposición mediática alimentada por las constantes controversias de un representante que nunca dejó indiferente a nadie. A partir de ahora, Leo Augsburger inicia una nueva etapa junto a Íñigo Colomina, de Siux, en la que buscará seguir creciendo dentro y fuera de la pista, ya sin la figura que le acompañó desde sus primeros pasos en la élite.

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Está por ver si los otros representados de Borges de entre los jugadores Top, Tino Libaak y Álex Chozas, deciden tomar el mismo camino que Leo y desvincularse de un representante que vive inmerso en la constante polémica. Por cierto que de momento, Libaak y Chozas ya han anunciado su separación a partir del torneo de Pretoria, así que Málaga será la última competición donde compartirán pista.