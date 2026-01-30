Adidas refuerza su alianza con la Hexagon Cup y seguirá siendo la pala oficial en 2026

La GENERALI Hexagon Cup 2026 seguirá contando con el sello de Adidas. La marca de las tres bandas ha renovado su acuerdo con la organización del torneo y repetirá como pala oficial en la tercera edición de una competición que se ha consolidado como uno de los eventos más innovadores del calendario internacional de pádel y que estos días se disputa en la Caja Mágica de Madrid.

La continuidad de Adidas consolida una alianza estratégica iniciada en 2024 y que, tras los buenos resultados de las dos primeras ediciones, se refuerza en un momento clave para la expansión internacional de la Hexagon Cup. La marca vuelve a tener una presencia destacada tanto en la pista como en las diferentes activaciones del evento, reafirmando su compromiso con un proyecto que ha sabido situar al jugador y al aficionado en el centro de la experiencia.

El acuerdo se escenificó durante la segunda jornada de competición con la presentación oficial de la Arrow_Hit Hexagon, la pala diseñada específicamente para el torneo. El acto contó con la presencia de jugadoras y jugadores participantes en la GENERALI Hexagon Cup 2026, como Martita Ortega y Pol Hernández, así como de Astrid Thams, Commercial Managing Director de Hexagon Cup, y Ana Gómez, directora de marketing de all for padel | adidas padel.

Martita Ortega y Pol Hernández, junto a Astrid Thams, Commercial Managing Director de Hexagon Cup y Ana Gómez, directora de marketing de 'all for padel' y Jesús (Delantero09) / Hexagon Cup

Más allá de su simbolismo, la Arrow_Hit Hexagon introduce una de las grandes novedades de esta edición: por primera vez, la pala oficial del torneo estará disponible para el público. Fabricada íntegramente en carbono y con formato diamante, está pensada para maximizar la potencia sin renunciar al control. Entre sus prestaciones destaca el Muscle System, un refuerzo estructural que mejora la rigidez, optimiza la transferencia de energía y aporta mayor estabilidad en los golpes más exigentes.

“Contar con Adidas un año más confirma la fortaleza de nuestra propuesta y el valor diferencial de la Hexagon Cup”, señaló Astrid Thams, quien subrayó la importancia de seguir contando con “un socio global, con una visión estratégica del deporte y un compromiso firme con el crecimiento del pádel”.

Desde Adidas, Ana Gómez destacó la afinidad entre ambas marcas desde el inicio del proyecto. “Vimos que la Hexagon Cup no era solo un torneo nuevo, sino una manera distinta de entender el pádel. Compartíamos la misma visión de innovación, espectáculo y de poner al jugador y al aficionado en el centro”, afirmó.

Con un formato por equipos que ha revolucionado el circuito y la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo, la Hexagon Cup se ha ganado un lugar propio dentro del calendario deportivo. La renovación de Adidas como pala oficial y la llegada de la Arrow_Hit Hexagon al mercado refuerzan esa apuesta conjunta por seguir impulsando el crecimiento global del pádel y elevar la experiencia tanto dentro como fuera de la pista.