Adidas lanza la nueva arma de Ale Galán

La marca adidas ha presentado oficialmente la nueva Metalbone Reserve 2026, la segunda edición de la exclusiva pala desarrollada junto a Ale Galán y Reserve Padel, en una colaboración que vuelve a unir innovación, alto rendimiento y lifestyle dentro del pádel profesional.

Tras el éxito de la primera edición, adidas apuesta por evolucionar un modelo pensado para jugadores avanzados que priorizan un juego ofensivo sin perder control ni precisión. La nueva Metalbone Reserve 2026 mantiene la esencia premium de la colección y refuerza la unión entre la marca alemana y uno de los proyectos más exclusivos del pádel internacional.

Reserve Padel se ha convertido en una referencia global gracias a su combinación de clubes premium, eventos de alto nivel y una visión moderna del deporte que busca ir más allá de la competición, mezclando pádel, entretenimiento y experiencias exclusivas.

Ale con su nueva Metalbone / Adidas

En el apartado técnico, la nueva pala incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas de adidas padel. Destaca la estructura Octagonal Structure, diseñada para aportar mayor rigidez y estabilidad en los golpes, así como el sistema Structural Reinforcement, que mejora la resistencia y durabilidad incluso en partidos de máxima exigencia.

Además, la Metalbone Reserve 2026 incorpora Spin Blade Decal y Smart Holes Curve, dos tecnologías enfocadas en potenciar los efectos y mejorar el contacto con la bola. La pala está fabricada con marco de Carbon Fiber y superficie de Carbono 16K, una combinación que ofrece una respuesta sólida y potente en ataque.

El anuncio de la nueva Metalbone Reserve 2026 / Adidas

Por otro lado, la goma EVA Soft Performance proporciona un tacto más cómodo y una excelente salida de bola, buscando un equilibrio entre potencia y confort para los jugadores más exigentes.

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Con este lanzamiento, adidas continúa reforzando la línea Metalbone como una de las grandes referencias del pádel profesional y consolida su apuesta por el desarrollo de productos de alto rendimiento ligados al crecimiento internacional de este deporte.