AD/vantage Padel Team, cara y cruz en el comienzo de la defensa del título de la Hexagon Cup

El primer día de competición arranca por todo lo alto. A las diez de la mañana en la pista fan zone debutó la pareja Next Gen de Krü Padel by TakTika, Marina Lobo y Águeda Pérez, y la dupla de ElevenEleven, Lorena Rufo y Raquel Eugenio. Por otro lado, en la pista central del Madrid Arena, leyendas del Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron el Derbi Solidario de la Hexagon Cup.

Lorena Rufo y Raquel Eugenio dieron el primer punto del torneo a ElevenEleven, tras vencer al binomio de Krü Padel by TakTika por 6-3 / 7-5. Tras este, las Next Gen de RL9 Padel Team by Cupra, Jana Montes y Laia Rodríguez, y del Hexagon Team, Sofía Saiz y Camila Fassio, se estrenaron en la competición. El punto correspondiente se lo llevó la dupla del conjunto del delantero del FC Barcelona, tras vencer por 6-3 / 6-4 a sus rivales.

Delfi Brea y Sofía Araujo dan el primer paso en la defensa del título

A las 13:00 comenzó el primer partido oficial en la pista central del Madrid Arena, donde la pareja de ElevenEleven, Paula Josemaría y Alejandra Alonso, se medían a la dupla de AD/vantage Padel Team, vigente campeón, formada por Delfi Brea y Sofía Araujo. La argentina y la portuguesa se llevaron el partido por 7-5 / 6-4 y sumaron los dos primeros puntos para su conjunto.

Navarro y Chozas dan la sorpresa y derrotan a Tapia y Sanz

Tras este, saltaron al 20x10 Agustín Tapia y Jon Sanz, de RL9 by Cupra, y Alex Chozas y Paquito Navarro, bajo el escudo del Hexagon Team. Los dos puntos se los llevaron Navarro y Chozas para el equipo de los fans, en un apretadísimo partido que terminó decidiéndose en el super tie-break, por 3-6 / 7-5 / 10-7. Tras la victoria, el andaluz expresó su “felicidad” por los puntos: “Estamos contentos, pero queremos ir paso a paso para llegar a la final y aún queda muchos partidos”.

Team Bella se estrena con la victoria de su dupla femenina

Posteriormente, saltó a la pista la pareja femenina de uno de los dos nuevos equipos de la Alpine Hexagon Cup 2025, Ten Padel Alpine. Claudia Fernández y Tamara Icardo se enfrentaron a Jessica Castelló y Andrea Ustero, de Team Bella Puerto Rico. Un partido emocionante, que terminó con un 6-1 / 1-6 / 10-5 a favor de Castelló y Ustero, quienes sumaron los primeros dos puntos para el conjunto puertorriqueño. Tras ello, las jugadoras han puesto en valor su valentía en el super tie-break: “Empezamos el partido con el plan claro, pero el segundo ha sido diferente. En el super tie-break hemos jugado con mucha confianza, como hablamos con Jorge en el banquillo”.

Momo González y Fede Chingotto interrumpen la alegría de AD/vantage

De nuevo, AD/vantage Padel Team saltó a la central del Madrid Arena, esta vez Tello y Di Nenno, para enfrentarse a la dupla de Krü Padel by Taktika, Momo González y Fede Chingotto. Un encuentro que, de nuevo, se decidió en el super tie-break y mantuvo a los aficionados expectantes hasta el último momento. En esta ocasión se decidió a favor del equipo del ‘Kun’ Agüero, por 5-7 / 6-4 / 10-8. “Estuvimos a la altura y logramos tirar de garra y corazón para sacar adelante el partido”, declaró Chingotto al término del partido.

No obstante, la jornada continúa y aún quedan dos platos fuertes. En el primero de ellos debutará la Rafa Nadal Academy Powered by Richard Mille, el binomio femenino formado por Marta Ortega y Gemma Triay. En frente, la magia de Ari Sánchez y la experiencia de Lucía Sainz, bajo el escudo de RL9 Padel Team.