El AD/Vantage de Andy Murray, campeón de la Hexagon Cup 2026

El AD/Advantage se proclamó campeón de la Hexagon Cup 2026 tras cinco días en las que el equipo de Andy Murray lo ha bordado con siete partidos ganados recuperando el trono que ganó en 2024 y que el año pasado precisamente se lo llevó el rival en la final, el KRÜ Padel.

La final arrancó con el partido de las chicas. Delfi Brea y Martina Calvo se presentaban al duelo sin haber perdido ningún partido en esta edición de la Hexagon Cup. Querían dar un triunfo a su equipo, el AD/Vantage, y salieron muy concentradas a la pista. Al otro lado de la red, Sofi Araújo y Claudia Jensen buscaban exactamente el mismo objetivo, pero la compenetración de la número uno con la joven 'Martinator' ha sido incontestable en la Caja Mágica y acabaron sumando de nuevo los puntos tras vencer por 7-5 y 6-3.

Delfi y Martina habían cumplido con su parte, era el turno de Martín di Nenno y Juan Tello si querían ganar la copa por la vía rápida. El equipo de Andy Murray y Anthony Joshua lo tenía todo a favor para culminar una semana de ensueño en la Caja Mágica y la dupla argentina no falló pese a que tenían delante a unos Fede Chingotto y Momo González, del KRÜ Team, que el día anterior ya les habían remontado a estos mismos rivales. Pero este domingo el argentino y el andaluz no estaban tan finos como en los días anteriores y se vieron superados por el Gato y el Turquito que les ganaron por 7-6 (3) y 6-2. El mejor regalo para el Gato que este domingo cumplía 31 años.

Con este partido se puso punto final a un torneo que vio como este sábado y domingo congregó a más de 10.000 personas en las gradas con hambre de ver pádel cuyo circuito oficial arrancará en Riad con el P1 de Riad del 9 al 14 de febrero. Así que se acabaron las exhibiciones, los torneos amistosos, las risas, el show, y empieza el pádel serio, el oficial, el más profesional, para todos estos jugadores que han aprovechado estos días para ajustar todo lo trabajado en los entrenamientos previos a Premier Padel.

El valor que tienen estos torneos

En la posterior rueda de prensa, Delfi Brea aseguró que le dan mucho valor a ganar un torneo como la Hexagon pese a que no es oficial: "Le damos mucho valor porque aquí estamos los mejores jugadores, faltan muy pocos y esto tiene un valor extra de hacer un trabajo en equipo. A parte, cada uno tuvo que sumar un punto para ayudar a estar aquí. Ni nosotras solas ni los chicos solos ni los NextGen podrían haber ganado sin los demás, así que esto es lo especial de estas competiciones". La jugadora argentina considera que es muy especial "vivir cada partido de cada uno como si fuese propio y es peor estar fuera que dentro, por eso es tan especial".

Arran Yentob, co propietario del equipo, aseguró que "estoy muy orgulloso de este grupo,", y dijo que "tengo que hablar con los entrenadores, pero espero que siga el mismo equipo de cara a próximas ediciones", mientras que Seba Nerone, uno de los entrenadores, aseguró que "este es un torneo que no solo cada vez va cogiendo más protagonismo y más presencia en los medios sino que también empieza a tener mucho glamour en función de los propietarios de cada franquicia o cada equipo". El ex jugador explicó que "después de un trabajo muy bien hecho durante tres años , este torneo aporta mucho al pádel".

Sebas aseguró que "siempre es mejor en cualquier competición sume o no puntos, ganarla porque suma al estado de ánimo, suma a que mañana todos los que vayan a entrenar van más felices, eso es lo que tienen estos torneos".