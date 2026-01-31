El AD/Vantage de Andy Murray y el KRÜ del Kun Agüero jugarán la final de la Hexagon

El AD/Advantage y el KRÜ cumplieron con los pronósticos y tras una jornada de cálculos hasta el último partido lograban clasificarse para la final de este domingo donde se repetirá el duelo entre Fede Chingotto y Momo González frente a Juan Tello y Martín di Nenno jugado este sábado y que, en la liguilla se lo llevaron los jugadores del equipo del Kun Agüero por 3-6, 7-6 y 10-3, así que el Gato y el Turquito buscarán revancha. En chicas las protagonistas serán Delfi Brea y Martina Calvo, que buscarán una nueva victoria, en esta ocasión ante Sofi Araújo y Claudia Jensen.

La lucha por el tercer y cuarto puesto no se decidió hasta el último partido de este sábado que acabó cayendo del lado de Arturo Coello y Edu Alonso en un partido que dominaron en el primer set frente a Álex Ruiz y Franco Stupaczuk, pero que estuvo muy igualado en el segundo hasta que el malagueño se lesionó con 6-5 y 30-40. Volvió a pista y pese a que llegaron al tie-break, los hombres de Bella Puerto Rico se llevaron el gato al agua por 6-1 y 7-6.

Arrancó la jornada con el equipo AD/Ventage, liderado por Andy Murray y Anthony Joshua y que está formado por Martín di Nenno, Juan Tello, Delfi Brea, Martina Calvo, Jose Jiménez y Manu Castaño logrando por la mañana la clasificación prácticamente definitiva para la final después de la victoria de la pareja femenina frente a Claudia Fernández y Tamara Icardo, del XTeam, por un contundente 6-3 y 6-0.

Tras este inapelable triunfo y tras asegurar en rueda de prensa que ambas se sienten muy cómodas jugando juntas, Delfi Brea habló sobre los cambios de reglamentación que ha implementado la FIP para la temporada 2026 y consideró que hay cosas más importantes para solucionar en el circuito.

A la jugadora argentina no le ha sorprendido que en la Hexagon Cup, pese a ser este año torneo oficial de la FIP, no se aplicaran estas nuevas normas: "Creo que es otro formato, otra competición y está bien que haya variedad de cosas. Nos hubiera gustado para poder practicar, y poder meternos un poquito más en competición pero sabemos que esto es un show, una exhibición con formato por equipos para que la gente disfrute y me parece que el punto de oro es acertado".

En cuanto a si le gustan las nuevas normas, Delfi mostró sus dudas y aprovechó para reivindicar más cambios: "Bueno, están bien, seguimos sumando cosas pero creo que hay cosas más importantes que cambiar, es mi opinión, pero son normas que está bien cambiar. A mí el punto de oro me gusta, no sé si hubiera hecho de las dos ventajas y punto de oro, quizás una ventaja y punto de oro hubiera sido más fácil para contar para la gente que está en pista. Me parece que tenemos que estar como por muchas cosas y cuantos menos líos mejor. Pero está bien que se sigan regulando cosas pero como te digo hay cosas más importantes que regular".

La pregunta era obligada: ¿Me puedes decir cuáles?. Y la respuesta fue políticamente correcta: "Muchas, no me voy a meter ahí porque no es mi terreno, yo aporto mi granito de arena donde tiene que ser que es hablando con el director deportivo de la FIP con quien tengo mucha comunicación, desde la asociación también e intentamos hacer las cosas bien y hacer las propuestas donde tiene que ser", explicó sin entrar en más detalles.

En los dos otros partidos femeninos de la jornada, Sofi Araújo y Claudia Jensen, del equipo del Kun Agüero (KRÜ), vencieron por un doble 7-5 a Ale Salazar y Carmen Goenaga, del Hexagon Team, equipo que en esta edición no está teniendo buenos resultados y cierra su participación con habiendo sumado tan solo 3 puntos. Por su parte, Bea González y Bea Caldera del Bella Puerto Rico ganaron por fin su primer partido tras imponerse por 6-3 y 6-2 a Paula Josemaría y Alejandra Alonso, del Eleven Eleven.

Otra derrota de Agustín Tapia

La alegría de Agustín Tapia del viernes tras su primera victoria de 2026 duró poco. Este sábado, Paquito Navarro y Fran Guerrero le infligieron una nueva derrota al argentino y Jon Sanz a los que ganaron por 4-6, 6-4 y 12-10 en un emocionante partido donde la dupla española necesitaba un revulsivo como ese para darse un poco más de confianza de cara al inminente inicio de temporada donde formarán pareja.

Y si a Tapia se le han escapado todos los partidos menos uno en 2026, todo lo contrario le ha pasado a Fede Chingotto, que como decimos volvió a ganar su partido junto a Momo González sumando otros dos puntos para el equipo KRÜ y contar con victorias todos los partidos de este año en los que, además, ha ganado a Coello, Tapia e incluso a su compañero Ale Galán en la Reserve Cup. Con un Momo González multiplicado al lado, derrotaron a Martín di Nenno y Juan Tello en un duro partido que tuvieron que remontar luchando con uñas y dientes. Al final, victoria por 3-6, 7-6 y 10-3 cumpliendo con el objetivo.

En los duelos de la NextGen, Rubini y Goñi del Bella Puerto Rico sumaron un punto frente a Curro Cabeza y Guille Collado a los que ganaron por 6-2 y 7-5, mientras que Andrés Lancha y Marc Sintes del KRÜ se impusieron a Enzo Jensen y Rama Valenzuela por 3-6, 6-3 y 14-12.

Jornada de finales

Este domingo se presenta una jornada apasionante donde, como decimos, lucharán por la corona a partir de las 16.30 horas Delfi Brea y Martina Calvo ante Sofi Araújo y Claudia Jensen, Fede Chingotto/Momo González frente a Martín di Nenno yJuan Tello y, si es necesario, así como Jose Jiménez y Manu Castaño contra Andrés Lancha y Marc Sintes.

Antes, por la mañana a partir de las 10.00 horas, arrancarán los duelos por el tercer y cuarto puesto: Bea González y Bea Caldera ante Andrea Ustero y Ari Sánchez; Arturo Coello y Edu Alonos frente a Agustín Tapia y Jon Sanz, y en caso de empate, Juani Rubini y Aimar Goñi contra Diego García y Dani Santigosa.