ACNUR y GENERALI Hexagon Cup 2026 se unen para apoyar a las personas refugiadas

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y GENERALI Hexagon Cup 2026 han anunciado hoy una colaboración con motivo de la tercera edición del torneo, que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid del 28 de enero al 1 de febrero. Esta alianza tiene como objetivo visibilizar la situación de las más de 117 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo y promover la inclusión a través del deporte.

El viernes 30 de enero, tendrá lugar un partido solidario en favor de ACNUR y las personas refugiadas, en el que el Hexagon Team se enfrentará ante Eleven Eleven. Este encuentro especial se enmarca en la conmemoración del 75º aniversario de ACNUR, una organización que desde hace décadas protege y asiste a quienes se han visto obligados a huir de la guerra y la persecución. La iniciativa también tendrá presencia sobre el terreno de juego: durante este partido los recogepelotas serán niños y niñas refugiados y vestirán camisetas de ACNUR.

Experiencia inolvidable

Además, durante el torneo, un grupo de personas refugiadas tendrá la oportunidad de vivir la experiencia desde dentro: conocerán a los jugadores, asistirán a entrenamientos y participarán en actividades diseñadas para acercar el deporte profesional a la comunidad refugiada e impulsar su integración a través del pádel.

“Estamos muy agradecidos a Hexagon por su apoyo, su compromiso y su solidaridad”, afirmó Paula Barrachina, Portavoz de ACNUR. “El deporte es una poderosa herramienta para la integración, y esta colaboración envía un mensaje claro: las personas refugiadas no están solas”.

Por su parte, Carlos Almazán, director de Relaciones Institucionales de Hexagon Cup destacó la importancia del compromiso social del torneo: “Para nosotros es fundamental que la Hexagon Cup sea mucho más que un evento deportivo; queremos contribuir a causas que marcan una diferencia real. ACNUR es un referente global en la protección de las personas refugiadas, y nos alegra aportar nuestro granito de arena”.

El deporte es una poderosa herramienta de inclusión, capaz de derribar barreras culturales, lingüísticas y sociales. A través del mismo, las personas refugiadas encuentran espacios seguros donde reconstruir sus vidas, crear redes de apoyo y sentirse parte de una comunidad. El deporte va mucho más allá de la competición: es un lenguaje común que une a personas y genera oportunidades reales de integración, convivencia y bienestar.

La colaboración incluirá acciones de sensibilización durante los partidos, contenidos audiovisuales en redes sociales y mensajes especiales durante el torneo, con el fin de dar visibilidad a la situación de las personas desplazadas en todo el mundo.