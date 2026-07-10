El abismo económico de Premier Padel: de los 200.000 de Coello y Tapia a los menos de 5.000 euros del Top-100

Premier Padel reparte cada año más dinero que nunca. Los premios han ido aumentando cada temporada desde que en 2022 nació este circuito. Sin embargo, un análisis de los premios económicos al llegar al ecuador de la temporada 2026 refleja una realidad mucho menos homogénea: la riqueza sigue concentrándose en muy pocos jugadores.

Evidentemente quien más gana en la pista más dinero ingresa y ser el mejor debe darte unos privilegios a nivel económico, pero también es cierto que subsistir en el circuito si estás en la zona media es casi misión imposible. Para entender esa diferencia, SPORT ha comparado los ingresos de cinco posiciones muy representativas del ranking: el número 1, el 10, el 20, el 50 y el 100. El resultado demuestra unas diferencias extraordinarias entre los jugadores.

Ganancias en premios

En lo más alto aparecen Arturo Coello y Agustín Tapia. Los números uno del mundo han acumulado 194.896 euros en premios por jugador gracias a una muy buena primera mitad de temporada donde no se han bajado de la final. Han conquistado el Major de Roma, los P1 de Riad y Valencia y los P2 de Cancún, Valladolid y Burdeos, además de alcanzar dos finales de P1 y tres de P2. Su única ausencia se produjo en el P2 de NewGiza. Su regularidad explica que hayan construido una ventaja económica tan importante sobre el resto del circuito.

Tapia y Coello son los más ricos del circuito / Premier Padel

El contraste llega al observar al décimo clasificado del ranking, Paquito Navarro. El sevillano ha ingresado 47.590 euros, poco más de la cuarta parte de lo obtenido por los líderes. No haber conquistado ningún título es determinante en este aspecto. Sus mejores resultados han sido las semifinales del P1 de Riad y del P2 de Burdeos, además de unos cuartos de final en el Major de Roma y varias presencias en cuartos tanto en torneos P1 como P2. Su caso demuestra el enorme valor económico que tiene levantar trofeos en comparación con encadenar buenas actuaciones.

Paquito Navarro ha ganado cuatro veces menos que los número uno / Premier Padel

Muy cerca aparece el vigésimo clasificado, Javi Garrido, con 43.830 euros en premios. Su mejor resultado en Premier Padel han sido los cuartos de final alcanzados en el Major de Roma, el P1 de Riad y los P2 de Gijón y NewGiza. A ello añade una importante actividad en el CUPRA FIP Tour, donde ha sido campeón de un FIP Gold, finalista de un FIP Platinum y de un FIP Silver, resultados que le han permitido complementar unos ingresos muy similares a los del Top-10.

Javi Garrido es el 20 del ranking / Premier Padel

A partir del 50 es difícil cubrir gastos

La diferencia vuelve a ampliarse al llegar al Top-50. Enzo Jensen ha acumulado 29.814,75 euros. Sus mejores actuaciones han sido unos cuartos de final en un P2 y unos octavos de final en un Major, además de completar su calendario con varios torneos FIP, entre ellos el título en el FIP Silver de Leiria y las finales del FIP Platinum de Albania y del FIP Bronze de Chipre.

Enzo Jensen no cubre gastos con lo que gana en premios / RRSS

La realidad cambia por completo en el entorno del Top-100. Pedro Meléndez, situado en el puesto 100 del ranking, ha ingresado 4.938 euros en premios. Su mejor resultado en Premier Padel fueron los dieciseisavos de final del P1 de Riad y únicamente ha disputado cuatro pruebas del circuito: el Major de Roma, donde cayó en la segunda ronda de la previa, los P1 de Miami y Riad y el P2 de Cancún. Su calendario se ha centrado principalmente en el CUPRA FIP Tour, con cuatro torneos Silver y cuatro Bronze, alcanzando las semifinales en tres de estos últimos.

Coello/Tapia (nº 1): 194.896 €

Paquito (nº 10): 47.590 € (El nº 1 gana 4,1 veces más)

Javi Garrido (nº 20): 43.830 € (El nº 1 gana 4,4 veces más).

Enzo Jensen (nº 50): 29.814,75 € (El nº 1 gana 6,5 veces más).

Pedro Meléndez (nº 100): 4.938 € (El nº 1 gana 39,5 veces más).

Las cifras reflejan con claridad cómo se distribuye el dinero en el circuito. Mientras los números uno han ingresado cerca de 195.000 euros, el décimo clasificado se queda en torno a los 48.000, el vigésimo ronda los 44.000, el Top-50 baja hasta los 30.000 y un jugador situado alrededor del puesto cien apenas supera los 4.900 euros. En términos proporcionales, el número uno ha ganado casi cuarenta veces más en premios que un jugador instalado en el Top-100.

Pedro Meléndez en acción / RRSS

A todo ello hay que añadir que los premios no representan un beneficio neto para los jugadores. Competir durante toda una temporada en un circuito internacional implica asumir importantes gastos: vuelos internacionales, hoteles, desplazamientos, el salario del entrenador, la preparación física, fisioterapia, nutricionista y otros costes derivados de la competición, además de la correspondiente carga fiscal. Por ello, especialmente fuera de la élite, una parte importante de los premios acaba destinada a cubrir la propia estructura profesional necesaria para poder competir al máximo nivel.

Los premios no cuentan toda la historia

Cabe destacar que este análisis se refiere exclusivamente al dinero repartido en premios por Premier Padel y, en los casos de Garrido, Jensen y Meléndez se han sumado los ingresos por el CUPRA FIP Tour. Los jugadores complementan sus ingresos con contratos de patrocinio, palas, ropa, exhibiciones, o colaboraciones con clubes. Sin embargo, esas cantidades son privadas y no existen datos oficiales que permitan incorporarlas al estudio comparativo.

Además, el ranking no es el único elemento que determina el valor comercial de un jugador. Factores como el carisma, la personalidad o la repercusión mediática también influyen de manera decisiva en el interés que despiertan entre las marcas. El mejor ejemplo es Paquito Navarro, uno de los jugadores con mayor tirón del circuito y un perfil especialmente atractivo para los patrocinadores, independientemente de que otros jugadores ocupen posiciones superiores en la clasificación mundial.

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La conclusión es evidente. Premier Padel ha elevado notablemente los premios económicos y ha dado un paso importante en la profesionalización del pádel, pero el reparto sigue mostrando una enorme concentración en la élite. Ganar títulos marca una diferencia determinante y, conforme se desciende en el ranking, los ingresos por competición se reducen de forma drástica, obligando a muchos jugadores a depender de otras fuentes de financiación para sostener una temporada internacional.