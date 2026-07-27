58 minutos para un billete al cuadro: la qualy de Pretoria reabre el debate sobre el nivel de las wild cards
Marc Quílez y Fede Mouriño necesitaron menos de una hora para superar las dos rondas previas sin ceder un solo juego. La enorme diferencia de nivel con las parejas locales vuelve a poner sobre la mesa el criterio de acceso a la fase previa en algunos torneos de Premier Padel.
Angie F.G.
La fase previa del Premier Padel de Pretoria dejó una estadística tan llamativa como difícil de recordar en el circuito. Marc Quílez y Fede Mouriño certificaron su clasificación para el cuadro final después de disputar únicamente 58 minutos de competición repartidos en dos encuentros, ambos resueltos con un contundente 6-0 y 6-0. Un pleno de juegos ganados que refleja la enorme diferencia de nivel entre la pareja hispano-uruguaya y sus rivales sudafricanos.
El domingo, en la primera ronda de la previa (Q1), Quílez y Mouriño apenas necesitaron 27 minutos para imponerse a Yusha Khan Patel y Cristiano da Costa por un doble 6-0. Lejos de tratarse de un resultado aislado, la historia se repitió apenas veinticuatro horas después. En la Q2 derrotaron a Hewitt y Davids por idéntico marcador, 6-0 y 6-0, en 31 minutos, sellando así su presencia en el cuadro principal sin haber concedido un solo juego.
El debate de las fases previas
Más allá del mérito de una pareja que hizo exactamente lo que debía hacer, los resultados vuelven a abrir un debate recurrente cuando Premier Padel visita países donde el pádel todavía está en una fase de desarrollo. La diferencia competitiva entre los jugadores consolidados del circuito y los representantes locales puede llegar a ser tan grande que algunos encuentros de la fase previa apenas tienen oposición real. Son jugadores amateurs.
Los datos del ranking ayudan a entender esa brecha. Los sudafricanos mejor clasificados son Luan Krige y Richard Ashforth, ambos con 19 puntos FIP y situados alrededor del puesto 935 del ranking mundial, quienes además recibieron una wild card para el cuadro. Yusha Khan Patel, rival de Quílez y Mouriño en la Q1, ocupa el puesto 1.048 con 15 puntos, mientras que su compañero Cristiano da Costa todavía no ha sumado ninguno. Otras parejas invitadas presentan un nivel similar, con jugadores como Egmond Van Heerden (11 puntos y puesto 1.251) o Jason Blakey Milner, que también figura sin puntos en el ranking.
Jugadores locales... ¿hasta qué punto?
El objetivo de conceder invitaciones a jugadores locales resulta comprensible y responde al deseo de impulsar el crecimiento del pádel en nuevos mercados. Poder competir frente a profesionales del circuito supone una experiencia difícil de conseguir por otras vías y contribuye a generar interés entre los aficionados del país organizador. Sin embargo, cuando la diferencia es tan pronunciada, surge la duda de si el actual sistema consigue realmente el equilibrio entre promoción deportiva y competitividad.
También conviene analizar la situación desde la perspectiva de los jugadores del circuito. Muchas parejas viajan hasta Pretoria desde Europa con varios días de antelación para disputar una fase previa que, en casos como el de Quílez y Mouriño, apenas representa una exigencia deportiva y teniendo que costearse el hotel y en algunas ocasiones la manutiención. Entre ambos partidos no llegaron a completar una hora de juego, un tiempo que difícilmente puede considerarse un test competitivo, aunque sí les permitió asegurar el pase al cuadro sin apenas desgaste físico.
Una vez en cuadro todo cambia
Ahora les espera un reto completamente diferente. En la primera ronda del cuadro final se enfrentarán a Gonzalo Rubio y Andrés Lancha, un partido de un nivel muy superior al de la previa. Y si consiguen avanzar, el premio será un duelo de máxima exigencia en dieciseisavos frente a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, una de las parejas más potentes del circuito.
Lo sucedido en Pretoria no desmerece la clasificación de Quílez y Mouriño, impecables durante toda la previa, pero sí invita a reflexionar sobre el modelo de acceso en torneos celebrados en países emergentes. Encontrar el punto de equilibrio entre favorecer el desarrollo local y garantizar una competición realmente exigente es un desafío para Premier Padel. Porque cuando una clasificación para el cuadro principal se resuelve en apenas 58 minutos y sin perder un solo juego, la sensación es que el verdadero torneo comienza mucho después.
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