Los 5 alicientes para no perderse el P1 de Miami hoy con otro clásico en la final
Las dos mejores parejas del ranking, frente a frente en ambas categorías en las finales del P1 de Miami
Angie F.G.
El P1 de Miami cierra con una jornada de finales de máximo nivel: las dos mejores parejas del ranking, tanto en categoría masculina como femenina, se juegan el título en un escenario que reúne todos los ingredientes del gran pádel.
1. Duelo total: 1 contra 2 en ambas finales
Pocas veces se da una coincidencia tan perfecta, este año no se había dado el caso todavía. En Miami, las finales enfrentan a las parejas número uno y número dos del mundo en los dos cuadros. En hombres, Arturo Coello y Agustín Tapia contra Alejandro Galán y Federico Chingotto. En mujeres, Gemma Triay y Delfina Brea frente a Paula Josemaría y Bea González. El mejor contra el mejor, sin filtros.
2. Un clásico que marca época en el cuadro masculino
El pulso entre Coello-Tapia y Galán-Chingotto ya es el gran clásico del circuito. Los números lo avalan: 31 enfrentamientos con 21 victorias para los número uno por 10 de sus perseguidores. Una rivalidad que trasciende torneos y que define la lucha por el dominio del pádel actual y la superiroridad de estas dos parejas con el resto de binomios del circuito.
3. Gijón como referencia y dinámicas opuestas
El último precedente se disputó en Gijón, en condiciones similares a Miami, y cayó del lado de Galán y Chingotto. Además, el camino hasta la final refuerza esa sensación: la dupla hispano-argentina ha mostrado mayor solidez, mientras que Coello y Tapia han tenido que exigirse al máximo en varios partidos. Un detalle que puede pesar en un duelo que se prevé al límite.
4. Revancha inmediata en la final femenina
En el cuadro femenino, Miami revive la final de Cancún. Entonces, Triay y Brea se llevaron el título, confirmando su condición de pareja más en forma del momento. Ahora, Josemaría y Bea tienen la oportunidad de ajustar cuentas en un escenario de máxima exigencia.
5. Josemaría y Bea, a por su primer gran golpe
La final tiene un valor añadido para Paula Josemaría y Bea González: la posibilidad de conquistar su primer título juntas. Tras varios torneos de crecimiento, la pareja busca dar el salto definitivo ante unas rivales que llegan en racha y que encadenan en Miami su octava final consecutiva.
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