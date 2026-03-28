Los 5 alicientes para no perderse el P1 de Miami hoy, con posibles revanchas entre las ocho mejores parejas del mundo

El Miami Premier Padel P1 alcanza su punto álgido con unas semifinales que reúnen todos los ingredientes para no perdérselas: jerarquía, cuentas pendientes y parejas en pleno crecimiento. Un menú de alto nivel para una jornada decisiva.

1. El ‘top 4’ toma el mando

No es una jornada cualquiera. Las cuatro mejores parejas del ranking, tanto en categoría masculina como femenina, se han plantado en semifinales en el P1 de Miami. Una circunstancia que no se repetía desde el P1 de Tarragona en agosto de 2025. Doce torneos después, el circuito recupera el orden lógico… y eleva la exigencia al máximo. Los partidos son imperdibles: Coello/Tapia vs Lebrón/Augsburger y Chingotto/Galán vs Yanguas/Stupaczuk en hombres y en mujeres Triay/Brea vs Araújo/Fernández y Josemaría/González vs Sánchez/Ustero.

2. Ari vs Paula, una historia con nuevo guion

Ariana Sánchez y Paula Josemaría vuelven a cruzar caminos tras dominar juntas el circuito durante cinco años, tres de ellos como número uno. Ahora, una a cada lado de la red, reeditan un duelo con carga emocional. El último precedente, en Gijón, cayó del lado de Ari y Andrea Ustero. Paula, ahora junto a Bea González, buscará equilibrar la balanza.

3. Revancha en el aire: Lebrón y Augsburger desafían a los número uno

Juan Lebrón y Leo Augsburger tienen una cuenta pendiente con Arturo Coello y Agustín Tapia. La final de Cancún aún escuece: 6-7 (5), 6-3 y 7-5 en favor de los número uno en un partido de máxima igualdad. Miami ofrece una revancha inmediata con billete a la final en juego y la sensación de que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Lebrón y Augsburger llegan a semis muy fuertes mientras que Tapia y Coello ya le vieron las orejas al lobo, nunca mejor dicho, ante Paquito Navarro y Fran Guerrero.

4. Araújo y Claudia, a por el paso definitivo

Sofia Araújo y Claudia Fernández parecen haber encontrado su ensamble en Miami. Tras llegar a semifinales en Riad pero caer en cuartos en Gijón y Cancún, en el torneo americano dibujan una progresión sólida. El interrogante es claro: ¿será Miami el escenario de su primera final como pareja? Para conseguirlo tendrán que buscar una mejor versión para superar a las número uno del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea.

Noticias relacionadas

5. Yanguas y Stupa, ante su gran oportunidad

También Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk buscan dar un golpe sobre la mesa. Dos cuartos de final (Riad y Cancún) y unas semifinales en Gijón reflejan que les falta dar el salto definitivo para 'pegarse' con los mejores. En Miami tienen la ocasión de alcanzar su primera final juntos y consolidarse como alternativa real al dominio establecido.