Los 5 alicientes para no perderse el P1 de Miami hoy con el debut de Ari Sánchez y Andrea Ustero directamente en cuartos de final

El P1 de Miami entra en un punto de máxima tensión competitiva. La jornada presenta ingredientes de alto voltaje: debuts condicionados por lesiones, duelos con cuentas pendientes, dudas físicas y el examen definitivo para los grandes favoritos.

1. Debut directo en cuartos para Ari Sánchez y Andrea Ustero

Ari Sánchez y Andrea Ustero irrumpen en el torneo directamente en cuartos tras la baja de Noa Cánovas, que se lesionó en primera ronda y, pese a que pudo acabar el partido, no pudo seguir al día siguiente y ella y Laia Rodríguez tuvieron que darse de baja de octavos de final. El estreno de la pareja catalana será exigente ante Bea Caldera y Carmen Goenaga, una de las parejas más en forma del cuadro, que llega con confianza y ritmo competitivo. Era claro que debutar en cuartos suponía una pareja dura enfrente.

Ari y Andrea debutan este viernes en Miami / Mariano Castro / PREMIER PADEL

2. Posible revancha entre Claudia y Sofi frente a Martita y Martina

Claudia Fernández y Sofia Araújo se medirán en cuartos a Marta Ortega y Martina Calvo en un duelo con precedentes recientes. En Cancún, Ortega y Calvo se llevaron un partido muy ajustado en la misma eliminatoria. Miami ofrece ahora un duelo con aromas de revancha donde es una absoluta incógnita quién se llevará el premio de las semifinales.

Martita y Martina repetirán duelo de cuartos de final / Mariano Castro / PREMIER PADEL

3. Pendientes del alcance de la lesión de Campagnolo

La preocupación del día pasa por Lucas Campagnolo, obligado a retirarse en octavos junto a Jairo Bautista ante Momo González y Martín Di Nenno. Las sensaciones no son positivas y el circuito queda a la espera de conocer el diagnóstico definitivo, con el impacto que puede tener en las próximas citas. Una baja de largo alcance obligaría a Jairo a buscar nueva pareja donde podría pescar en pleno momento de ebullición en los cambios de compañeros.

Lucas Campagnolo sufrió una lesión que le impidió seguir en pista / Silvestre Szpylma/Premier Padel

4. Examen para los números uno y dos tras sufrir en octavos

Los favoritos llegan advertidos. Arturo Coello y Agustín Tapia, así como Fede Chingotto y Alejandro Galán, tuvieron que emplearse a fondo en octavos. Ambas parejas superaron situaciones incómodas, lejos de su dominio habitual. Aunque ya se sabe que siempre, o casi siempre, acaban llegando a la final, la incógnita es si seguirán con algunas dudas en el 20x10 o simplemente se quedarán en anécdota los sets ajustados que vivieron el jueves.

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5. Los ‘Javis’, ante su posible último baile juntos

El duelo entre Javi Garrido y Javi González —los ‘Javis’— frente a Chingotto y Galán añade una carga emocional evidente. La pareja española afronta su último torneo juntos tras un largo recorrido compartido. Ante uno de los dúos más sólidos del circuito, la pregunta es inevitable: ¿será su último partido como equipo o alargarán la despedida un día más?