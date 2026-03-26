Los 5 alicientes para no perderse el P1 de Miami hoy con la incógnita de cómo rendirá Gonza Alfonso
El torneo entra en su fase decisiva con debuts de favoritas, incógnitas físicas y parejas revelación que buscan seguir rompiendo el guion.
Angie F.G.
El Premier Padel Miami P1 2026 afronta este jueves una jornada clave con la disputa de los octavos de final, un punto de inflexión donde empiezan a perfilarse las candidatas reales al título. Tras unos primeros días marcados por sorpresas y ajustes, el torneo sube de temperatura en Florida.
1. Pase directo a cuartos por lesión: giro inesperado en el cuadro femenino
La lesión de tobillo de Noa Cánovas ha provocado uno de los movimientos más relevantes del día. La jugadora no podrá continuar compitiendo junto a Laia Rodríguez, lo que concede el billete directo a cuartos de final a Ari Sánchez y Andrea Ustero. Un escenario inesperado que altera el cuadro y permite a la pareja catalana ganar descanso en una semana exigente.
2. Entran en escena las grandes favoritas
Aunque Sánchez y Ustero no debutarán hoy en pista, la jornada sí contará con el estreno de varias de las principales cabezas de serie del cuadro femenino. Gemma Triay y Delfi Brea (1), Bea González y Paula Josemaría (2) y Claudia Fernández junto a Sofi Araujo (4) inician su camino en Miami. Con condiciones indoor más estables que en Cancún, el contexto invita a que las favoritas impongan su jerarquía desde el primer día.
3. La incógnita física de Gonza Alfonso
Uno de los focos estará puesto en Gonza Alfonso. El argentino sufrió este miércoles una aparatosa caída tras impactar contra el cristal, una acción que le provocó una brecha en la frente y obligó a aplicarle siete puntos de sutura. Habrá que ver en qué condiciones compite hoy junto a Sanyo Gutiérrez y si ese golpe condiciona su rendimiento en el partido ante Jon Sanz y Coki Nieto.
4. Sanz/Nieto y Navarro/Guerrero, obligados a subir el nivel
Dos de las parejas llamadas a dar un paso adelante llegan con dudas. Jon Sanz y Coki Nieto (5), así como Paquito Navarro y Javi Guerrero (6), superaron su debut, pero dejaron sensaciones irregulares. En unos octavos con mayor exigencia, necesitarán mejorar su versión si no quieren despedirse antes de lo previsto en un cuadro cada vez más competitivo.
5. La rebelión de las parejas revelación
El torneo ya ha dejado varias sorpresas y hoy se mide la consistencia de esas duplas emergentes. David Gala y Pablo García (17), Íñigo Jofre y Manu Castaño (22) y Mario del Castillo con Nacho Vilariño (36) buscan prolongar su momento dulce. La gran pregunta es si podrán seguir desafiando la lógica o si el peso de las favoritas acabará imponiéndose.
La jornada promete intensidad, nombres propios y varios interrogantes abiertos. Miami entra en su fase más seria y, como suele ocurrir en este circuito, cualquier detalle puede marcar la diferencia.
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