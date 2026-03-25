Los 5 alicientes para no perderse el P1 de Miami hoy con una reaparición muy esperada

La jornada de hoy en el P1 de Miami presenta un menú cargado de argumentos deportivos que invitan a no despegarse de la pista... o del televisor. Entre debuts esperados, regresos muy señalados y duelos con aroma a batalla, el torneo entra en una fase donde ya ofrece grandes batallas y podrían ser protagonistas las primeras sorpresas del torneo americano.

Debutan los grandes favoritos masculinos

El primer gran foco del día estará en el estreno de los principales cabezas de serie del cuadro masculino. Coello/Tapia, Chingotto/Galán, Yanguas/Stupa o Lebrón/Augsburger arrancan su camino en Miami con la presión de confirmar su condición de favoritos, en una jornada siempre delicada donde cualquier despiste puede costar caro.

La jornada de este miércoles en la pista Juan & Bela del P1 de Miami / Premier Padel

El esperado regreso de Pablo Cardona

Cinco meses después de su lesión, Pablo Cardona vuelve a la competición. Su reaparición es, sin duda, uno de los momentos más esperados del día. Habrá que ver en qué punto competitivo se encuentra y cómo responde físicamente tras un parón tan prolongado. Debutará junto a Javi Leal y parten como pareja ocho después de que Pablito obtuviera el ranking protegido.

Sanyo y Alfonso, a examen tras Cancún

Las miradas también estarán puestas en Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso, una de las parejas protagonistas del último torneo en Cancún. Tras alcanzar las semifinales, el interrogante es claro: ¿serán capaces de mantener ese nivel competitivo y dar continuidad a su crecimiento en Miami? Sobre el papel, les favorece más el torneo indoor que el outdoor, aunque sin duda la locura de Cancún, con el viento de protagonista, les acabó beneficiando.

Un duelo con pinta de partidazo: Los Pacos entran en escena

El enfrentamiento entre Maxi Sánchez y Pablo Lijó frente a Paquito Navarro y Fran Guerrero apunta a ser uno de los más igualados del día. Los conocidos como ‘Los Pacos’ se miden a una dupla con experiencia y recursos en un choque que podría decidirse por pequeños detalles. Cuidado con a las consecuencias si pincha la pareja española.

Paquito y Guerrero, a demostrar que quieren estar entre los mejores / Premier Padel

Ojo al cuadro femenino: choque de máxima igualdad

En categoría femenina, destaca el duelo de primera ronda entre Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias contra Carmen Goenaga y Bea Caldera. Un enfrentamiento abierto, con estilos distintos y potencial para convertirse en uno de los partidos más disputados de la jornada. Se quedará fuera una pareja que podrá apelar a la mala suerte del sorteo.

Noticias relacionadas

Con estos ingredientes, el P1 de Miami ofrece hoy una jornada de alto voltaje competitivo, donde quizás no sea tan propicio a las sorpresas como lo fue Cancún, pero ya se sabe que al inicio de temporada, con tantas parejas nuevas, todo puede pasar.