Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: "Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, analizó el choque contra los azules tras la goleada de su equipo. El tolosarra destacó el buen juego defensivo del Oviedo, pero indica que los blancos fueron "protagonistas". "Al final el ritmo era muy alto porque el Oviedo ha comenzado a atacar. Ha sido un partido serio y completo", dijo.

"A Santi le he dado un abrazo. Me he alegrado mucho de verle y tendría muy solicitada la camiseta. Lo que nos hemos dicho queda entre nosotros. Me he emocionado un poco porque sé el momento que está viviendo aquí en Oviedo después de la brillante carrera. No sé qué pasará en el futuro. El ambiente del Tartiere ha sido espectacular y los jugadores han dicho que el ambiente era precioso. Hace tiempo que no veía a Santi y me ha emocionado", zanjó el técnico blanco.