Los veteranos siguen colaborando con Aspace
Los veteranos del Real Oviedo mantienen esta temporada su colaboración con Aspace (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral) con partidos de fútbol sala. Ayer, participaron los veterano Canor, Felipe, Cueto, Castro, Emilio, Lorenzo y Vicente y se sortearon dos camisetas del Real Oviedo.
Vía: La Nueva España
