Los veteranos siguen colaborando con Aspace

Los veteranos, en Aspace. | AVRO

Los veteranos del Real Oviedo mantienen esta temporada su colaboración con Aspace (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral) con partidos de fútbol sala. Ayer, participaron los veterano Canor, Felipe, Cueto, Castro, Emilio, Lorenzo y Vicente y se sortearon dos camisetas del Real Oviedo.

