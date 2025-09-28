El Valencia-Oviedo, en riesgo de suspensión por la lluvia y tomentas
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas
El Valencia ha anunciado este domingo a través de sus redes sociales que está atento a la evolución meteorológica prevista para este lunes, jornada en la que el equipo se enfrenta al Real Oviedo en el estadio de Mestalla a las 21 horas.El club ha señalado que las previsiones del tiempo "obligan a estar muy atentos" y que, en función de la evolución, se adoptarán "las medidas necesarias siempre en beneficio de los aficionados", aunque la entidad no ha precisado qué tipo de decisiones podrían llegar a tomarse en caso de que las condiciones climatológicas así lo requieran.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas para el lunes y el martes con acumuladas que podrían llegar a los 200-250 litros por metro cuadrado.Se prevé que el lunes y el martes sean los días más adversos del episodio con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.
Por su parte, el Real Oviedo viaja hoy a tierras valencianas para entrenarse esta tarde en al ciudad deportiva del Levante. Desde el club se asegura que “las informaciones que tenemos son las que están compartiendo las autoridades competentes en redes sociales” y que desde LaLiga nos indican que “debemos garantizar el viaje”, buscando, en el caso que sea necesario, plan de viaje alternativo”.
Vía: La Nueva España
