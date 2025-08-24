Los tres nuevos fichajes azules, listos para la primera batalla

Los tres últimos fichajes del Oviedo ya están inscritos en la Liga y podrán jugar esta tarde (21.30 horas) frente al Real Madrid en el Tartiere. El club azul cerró a tiempo toda la documentación de Eric Bailly, Leander Dendoncker y Josip Brekalo, quienes además han completado sin problemas sus primeros entrenamientos en El Requexón. Paunovic los tiene a todos disponibles y uno de ellos, Dendoncker, apunta incluso a la titularidad con apenas tres sesiones junto a sus nuevos compañeros.

El primero en llegar fue Eric Bailly, central costamarfileño de 31 años con amplia experiencia en la élite. Se encontraba libre, aunque su carrera está marcada por su paso por el Villarreal y, sobre todo, por el Manchester United, donde militó seis temporadas. Bailly aterrizó en Asturias el pasado lunes, pasó las pruebas médicas sin inconvenientes y al día siguiente ya se ejercitaba con el grupo en El Requexón. Su fichaje refuerza el eje de la defensa con un perfil de jerarquía, físico y experiencia internacional.

El siguiente en llegar fue Leander Dendoncker, internacional belga y procedente del Aston Villa. El centrocampista aterrizó en Asturias el martes y desde el primer día mostró buena forma física. El pivote se ha ejercitado durante tres días y el cuerpo técnico le ve preparado para competir. Su fichaje cubre una de las grandes necesidades del Oviedo en este mercado: un mediocentro de nivel para reforzar la sala de máquinas en su regreso a Primera. La situación en su caso es especial, porque pese a que apenas acumula tres entrenamientos, el serbio lo considera una opción real para el once ante el Madrid.

El último en llegar ha sido Josip Brekalo, extremo croata que militaba en la Fiorentina y que llega a la Liga española tras haber pasado por Croacia, Alemania e Italia. El acuerdo se cerró el jueves y el jugador ya entrenaba el viernes por la mañana. Se trata de un futbolista con capacidad para jugar en ambas bandas, acostumbrado a grandes escenarios y que aterriza en Oviedo con la intención de ser importante en España.

Los tres refuerzos han tenido una integración rápida, sin contratiempos físicos y con buena acogida dentro del vestuario. La dirección deportiva, con Roberto Suárez al frente, logró cerrar las operaciones en cadena para que Paunovic pudiera disponer de ellos cuanto antes. El técnico serbio había insistido en la necesidad de contar con caras nuevas de nivel para afrontar un inicio exigente en Primera y la respuesta ha llegado a tiempo de medirse a un rival de máxima categoría.

Mientras tanto, el club azul mantiene abierto otro frente en el mercado. El Oviedo está a la espera de que la Real Sociedad tome una decisión sobre Javi López, lateral izquierdo de 23 años. Los azules lo consideran una prioridad, pero no pueden afrontar un traspaso por el jugador debido a las limitaciones del límite salarial: su coste está fuera del alcance económico del club. El Betis, que sí había mostrado disposición para pagar un traspaso, ha cambiado de plan tras incorporar a Nazinho, otro lateral izquierdo. Esto deja al Oviedo como principal opción, aunque en fórmula de cesión. Ahora todo depende de la Real Sociedad, que todavía no ha decidido si abrir la puerta a esa salida temporal. Pero el jugador, indispensable para Alguacil pero descartado por Sergio Francisco, ve con muy buenos ojos fichar por el conjunto carbayón.