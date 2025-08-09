Thomas ya se entrena con el Villarreal, con Ayoze de baja

Thomas Partey, último fichaje del Villarreal, primer rival del Oviedo en la Liga, y los extremos Yeremy Pino e Ilias Akomach, fueron las principales novedades en la sesión de trabajo del Villarreal ayer.

Sin duda, el principal protagonista es el ghanés que ha realizado su primer entrenamiento con el equipo, tras ser anunciado el miércoles como nuevo jugador amarillo.

La otra gran noticia en el club castellonense ha sido la presencia en la sesión del marroquí Ilias Akomach, que ha recibido ya el alta médica tras la grave lesión que sufrió la pasada campaña, por lo que ya puede entrar en dinámica de grupo. En el caso de Yeremy Pino, el internacional no había jugado el último partido en Londres frente al Arsenal, pero ya está recuperado de sus molestias y parece que su presencia contra el Oviedo no corre peligro.

Los que no se han ejercitado con el resto del grupo a las órdenes de Marcelino son los futbolistas Ayoze Pérez, Logan Costa y Willy Kambwala, los tres fuera del equipo por problemas físicos. Los dos últimos con lesiones de larga duración, mientras que delantero hace varias semanas que ya no entrena con normalidad, por lo que ahora mismo es seria duda para arrancar el campeonato y supondría una baja importante para jugar ante el Real Oviedo el viernes.