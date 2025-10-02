El Tartiere sigue creciendo de la mano de los córner vip: así es la reforma que se está llevando a cabo
El club azul construye nuevas localidades en los espacios de las esquinas del feudo carbayón
O. O.
El Real Oviedo sigue ampliando el aforo del Carlos Tartiere. El conjunto carbayón está construyendo varias filas de asientos en sus córner vip para aumentar la capacidad del municipal azul. La temporada pasada, el Oviedo decidió construir varios espacios exclusivos dentro de su estadio, y fue cuando se inauguraron los córner vip, unas salas situadas en las esquinas del campo en las que, por un precio superior al de una entrada normal, los aficionados pueden disfrutar del partido de los azules mientras degustan productos típicos del Principado y se refrescan con alguna bebida. Sin embargo, en dichos espacios no había localidades a diferencia de un palco normal. Los que quisiesen estar en estos córner vip debían ver el partido de pie, o en su defecto, en sillas de bar. Pero ahora, con esta nueva iniciativa, los aficionados que paguen por este espacio podrán seguir el partido desde los nuevos asientos, que amplían el aforo del Tartiere a 30.361 localidades.
Vía: La Nueva España
