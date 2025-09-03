Sueldos, fichajes, primas, indemnizaciones... ¿Dónde han ido los 42 millones de tope salarial del Oviedo?

Un vistazo a la tabla de gastos en fichajes de este verano sirve para situar al Real Oviedo como el antepenúltimo en inversión, con 3,5 millones en traspasos. Solo por detrás se sitúan Getafe (1,8) y Sevilla (250.000). A los no familiarizados con las reglas que rigen los topes salariales les chirría que un club con 42 millones de euros de límite salarial –así lo cifró Martín Peláez, presidente, en su última intervención– solo haya gastado 3,5 en fichajes. Pero el cómputo de LaLiga abarca mucho más, empezando por los salarios de los futbolistas, los que siguen del año pasado con contratos mejorados y los nuevos que aterrizan en el escalafón más alto. Y están los costes de los despidos. Muchos factores que dejan el gasto del Oviedo este verano cerca de los 42 millones, aunque con un remanente interesante para gastar en el mercado de enero.

El primer paso para entender de dónde procede el gasto del Oviedo se sitúa en la temporada pasada. El club contaba con el quinto tope más alto de Segunda, 13,2 millones. De esa masa salarial hay que descontar los que acabaron contrato o cesión y no fueron renovados (Braat, Moyano, Portillo, Alemão y Seoane), pero hay que sumar el incremento de los sueldos de los que sí continúan: Casi todos tenían mejoras importantes en sus contratos por ascenso, del doble o incluso más, respecto a lo percibido en Segunda. También sufrieron una subida notable las prestaciones de Paunovic y su cuerpo técnico. Ahí, con los aumentos, va el primer mordisco importante de los 42 millones de techo de gasto. Pero es que además los futbolistas tenían en su contrato un suculento premio en forma de prima por el ascenso, otro elemento que resta en la presente temporada.

Más efectos del curso pasado: Los despidos. A Calleja y su cuerpo técnico, el Oviedo le debe 900.000 euros por la destitución, aunque de hacerse en más de un pago LaLiga solo computaría una parte en el actual tope. Y también hay indemnizaciones pendientes a futbolistas que contaban con contrato. Concretamente a Borja, Paulino y Pomares. Hay más gastos, como la aportación a la Seguridad Social, mayor tras la implantación de la "cotización adicional de solidaridad".

En cuanto a la inversión directa en fichajes, hay dos aspectos a tener en cuenta. El dinero en traspasos ha sido de algo más de 3,5 millones de euros, ya que se pagaron 2 millones al Estrella Roja por Ilic y 1,5 al Girona por Chaira, además de una cantidad menor por Brandon al Debrecen.

Apuestas costosas

Pero hay que sumar también los salarios de los nuevos, en otra dimensión respecto a los que se veían en Segunda. Por Carmo, por ejemplo, se hace una apuesta en sueldo mayor que los 2 millones que costó el pase de Ilic. De entre los nuevos hay todo tipo de contribuciones pero, a modo orientativo, si cada fichaje cobrara de media 1,5 millones, el coste de las 12 incorporaciones se iría hasta los 18 millones. Si se suman pluses del fichaje y bonus, la mitad del tope salarial se habría ido.

Con todo, el Oviedo llegó al último día del mercado con un remanente importante en su tope. Con dinero por invertir. Fue decisión de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, dejar las cosas como estaban y no culminar una última incorporación para el ataque, a la espera de que en enero se den condiciones más idóneas.