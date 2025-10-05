Mucho sudor, el susto de "Garra" y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)

Oviedo amaneció azul. Desde primera hora de la mañana, el parking del Tartiere respiraba oviedismo en estado puro. Entre 5.000 y 6.000 personas se dieron cita este domingo en la Carrera del Centenario del Real Oviedo, una carrera popular de algo más de cinco kilómetros que convirtió las calles de la capital asturiana en un museo azul de camisetas y sonrisas. Fue una gran fiesta por los cien años de historia del conjunto carbayón, en la que se mezclaron el sudor, las risas y la sensación de pertenecer a una gran familia.

A las 11 horas en punto, los corredores tomaron la salida desde el Carlos Tartiere, no sin antes posar para la gran foto de familia. En ella, además de los participantes, estuvieron presentes numerosas personalidades del club y del Principado: Martín Peláez, presidente del Oviedo; Manolo Paredes, vicepresidente; Fernando Corral, consejero; Estela Díaz Caicoya, directora comercial; Agustín Lleida, director general; César Muñiz, director de la Fundación Real Oviedo; y Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, entre otros. Todos juntos, bajo el escudo azul, dieron el pistoletazo de salida a una jornada histórica.

La carrera

La marea azul tomó entonces las calles del centro de Oviedo. Entre los corredores, jóvenes, veteranos, familias enteras, bebés en carritos e incluso perros con las camisetas oficiales que el club repartió en la inscripción. “Me encanta correr y si es por el Real Oviedo más. Intentaremos ganar aunque la cosa está muy complicada, porque aquí hay corredores profesionales”, decía entre risas Alejandro Fernández antes de comenzar, ajustándose el dorsal en la línea de salida. A su lado, Lucía Fresno apenas podía contener la emoción: “Me encanta que haya tanta gente, que se respire deporte y que estas cosas se hagan más veces. Deberían hacerse muchísimas más veces”, dijo.

Los ganadores y el susto de "Garra"

Durante algo más de una hora, Oviedo se tiñó de azul. El recorrido, con salida en el Tartiere y llegada en la plaza de La Escandalera, fue un desfile de oviedismo. Aplausos en cada esquina, vecinos asomados a los balcones y familias animando con banderas del club. La carrera transcurrió sin incidentes, salvo un pequeño susto protagonizado por "Garra", la mascota del Real Oviedo, que se desvaneció mientras posaba para una foto con varios aficionados. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez y todo quedó en un golpe de calor. El traje pesa más de lo que parece, y aunque la temperatura era suave, el esfuerzo acabó pasándole factura.

La llegada a meta fue una fiesta- Allí, entre celebraciones, esperaba Lucas Ahijado, jugador del primer equipo y símbolo de la cantera azul. Los corredores fueron recibiendo su merecido aplauso y, tras completarse la prueba, se celebró la entrega de premios. En categoría femenina, la ganadora fue Sara María Suárez, seguida por María González en segundo lugar, Esther Álvarez en tercero, Paula González en cuarto y Cristina Fernández en quinto. En categoría masculina, el triunfo fue para Alejandro Onís, con Marcos García segundo, Diego Suárez tercero, Iván Granda cuarto y Quique González, quinto. La plaza se transformó en un pequeño festival: hinchables para los más pequeños, un DJ poniendo música y muchas risas.

Vía: La Nueva España