Estas son las armas de Rafa Mir en el Elche y que son un peligro para el Oviedo este domingo

El Martínez Valero no se detendrá en nombres propios. Allí, mañana a las 18.30 horas, lo que cuenta es un Oviedo que necesita puntos en su visita a Elche para no caer descolgado. Sin embargo, para el conjunto azul hay un futbolista que merece especial atención: Rafa Mir. El delantero franjiverde es, hoy por hoy, la principal amenaza de la escuadra de Paunovic.

Mir atraviesa un inicio de curso que recuerda al delantero que brilló en el Huesca y que el Sevilla fichó en 2021 a cambio de 16 millones de euros, que pagó al Wolverhampton. En Nervión nunca encontró continuidad ni confianza, lo que este verano acabó en una cesión al Elche tras una relación rota con club y afición. El gol que marcó en el Sánchez Pizjuán la semana pasada con la camiseta ilicitana y su celebración señalando su camiseta encendieron aún más ese distanciamiento, con una afición que está totalmente en contra del jugador.

En el Martínez Valero ha recuperado sensaciones: goles importantes, eficacia en el área y la sensación de ser ese tipo de jugador capaz de decidir un partido por un detalle. Fuerte en el cuerpo a cuerpo, con presencia en los balones aéreos y recursos a balón parado, es un delantero que necesita muy poco para dejar su huella.

El Oviedo tendrá que estar especialmente atento a sus movimientos. Los centrales azules saben que no pueden conceder espacio a un jugador que, motivado y con confianza, convierte en gol casi cualquier ocasión. Alrededor de Mir también se han generado polémicas fuera del campo, incluso con una denuncia por un supuesto delito de agresión sexual.

Para el Oviedo, la clave estará en reducir su influencia, impedir que reciba cómodo y evitar que el partido se convierta en el escaparate perfecto para su reivindicación. Porque si el Elche tiene un futbolista capaz de desnivelar el encuentro, es Rafa Mir. Y en un partido que se prevé ajustado dado que los dos equipos acaban de subir a Primera, con márgenes muy estrechos, cada balón que llegue a sus pies puede ser determinante. La defensa azul deberá estar firme contra un delantero que llega con cuentas pendientes y con ganas de demostrar que sigue siendo decisivo.

Vía: La Nueva España