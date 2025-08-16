El singular récord del ex del Sporting Marcelino tras superar al Oviedo

El técnico Marcelino García Toral ya es el entrenador con más victorias en el fútbol profesional con el Villarreal al alcanzar las 124 con la lograda este viernes ante el Oviedo en la primera jornada de la Liga y superar así al chileno Manuel Pellegrini.

Con el triunfo por 4-2 ante el Sevilla en la última jornada de la pasada campaña, el ex del Sporting de Gijón igualó los 123 triunfos del ahora entrenador del Betis y, al repetir triunfo ante el Oviedo, también en La Cerámica, le delantó.

Marcelino ha alcanzado las 124 victorias en 250 partidos, mientras que Pellegrini sumó 123 en 259 por lo que el porcentaje del de Careñes es algo mejor. Sus otros 126 encuentros se dividen en 64 empates y 62 victorias.

"Bienvenido sea todo lo positivo, aunque es un registro que se alcanza porque llevo mucho tiempo aquí, y ojalá pueda estar mucho tiempo más en el futuro", señaló en la rueda de prensa posterior al choque ante el Oviedo.

Marcelino vive su segunda etapa en el Villarreal. La primera abarcó desde la temporada 2012-13 a la temporada 2015-16; mientras que en esta segunda etapa llegó al equipo con la temporada temporada 23-24 en marcha.